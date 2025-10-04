‘Si nos basamos en resultados es muy fácil’: Fernando Gago explota en conferencia de prensa

El Apertura 2025 no ha marchado de la mejor manera para el técnico del Necaxa, Fernando Gago. El argentino suma siete derrotas, tres empates y apenas dos victorias al mando de los Rayos, por lo que la afición ya comenzó a desesperarse tras la ausencia de resultados, el más reciente su derrota en casa ante los Tuzos del Pachuca, siendo la tercera de manera consecutiva.

Derrota de Necaxa ante Pachuca I IMAGO7

Crisis en Necaxa

Además de los fanáticos, otro que parece ya estar cansado es el propio Gago, ya que el técnico volvió a engancharse con la prensa luego de ser cuestionado sobre el mal momento que vive el equipo.

“La culpa la tengo yo 100%. Yo soy responsable, perdón. Muchísimo trabajo. Es muy fácil hablar sobre el resultado.”, declaró Gago al inicio de la conferencia de prensa, antes de engancharse con la prensa.

Gago durante la derrota ante Pachuca I IMAGO7

Luego de responder la primera pregunta, Gago afirmó tener el respaldo de la directiva, asegurando que trabajando se pueden llegar a los resultados, sin embargo, uno de los reporteros mencionó los casos que vivió en Boca Junior, a lo que Gago no pudo evitar molestarse y responder casi de inmediato.

“Sí, perdí un clásico, 70 % de puntos de resultados, hay estadística, no te estoy mintiendo. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta”, declaró un ya evidentemente molesto, Fernando Gago.

Al final, Gago, volvió a recalcar que los resultados a veces son engañosos, además de mostrar su molestia tras ser comparado con equipos que mantienen rachas más positivas en el torneo.

“Yo no considero que el que gana es el mejor. Vos me estás diciendo que Toluca y América. No me decís Cruz Azul. No me dijiste Toluca, el torneo que salió campeón el América, porque para mí Toluca en ese momento jugaba muy bien al futbol”, concluyó.

Al final, tras recibir un cuestionamiento más, el ex entrenador de las Chivas, movió las manos hacia su rostro y optó por retirarse de la sal de prensa, limitándose a una despedida con un “buenas noches’ y sin más declaraciones de su parte.

🇦🇷FERNANDO GAGO, MOLESTO en conferencia de prensa en 🇲🇽 cuando le cuestionan su salida de BOCA JUNIORS al perder ante RIVER PLATE:



"¿Cómo que me fui a la baja? 70% de puntos. Sí, perdí un clásico. Pero te estoy diciendo que tuvimos un 70 % de los puntos".pic.twitter.com/oo0BYDtOnx — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 4, 2025

¿Cuáles son los rivales de Necaxa tras la Fecha FIFA?

Luego de que Necaxa tome un descanso de una semana por las Fechas FIFA de octubre, el equipo de Aguascalientes regresará a la actividad en un muy complicado calendario, empezando en la Jornada 13, cuando visite a Tigres y posteriormente reciban a Cruz Azul.

Gago previo al duelo vs Pachuca I IMAGO