Diego Cocca reconoce que la victoria ante Juárez da credibilidad: "Acostumbrarse a ganar es importante"

Después de conseguir su segundo triunfo consecutivo e hilar tres juegos sin perder, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, aseguró que la seguidilla de favorables resultados le ha brindado confianza y tranquilidad a su equipo.

“Cambia mucho, por supuesto. Te da credibilidad, confianza a los muchachos, alegría; ganar para todos es importantísimo y acostumbrarse a ganar es difícil. Hacía mucho que no se ganaban dos partidos seguidos y, la verdad, hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que vienen haciendo día a día. Estos dos triunfos se los merecen”, señaló.

Atlas consiguió su segunda victoria ante Juárez | IMAGO7

CONFIANZA EN LA CANTERA

Después de que los juveniles como Paulo Ramírez y Sergio Hernández destacaron esta noche, el estratega de los Zorros enfatizó que han demostrado gran personalidad.

“A veces es por necesidad que entran, levantaron la mano y mostraron personalidad; me da mucho gusto porque tienen un futuro enorme, porque me complican la vida para hacer el 11, eso es la mentalidad que estamos creando, y ganar sin sufrir y ordenados muchísimo más. Hoy se dan las dos cosas, porque hay una necesidad por lesión y han mostrado una gran calidad. Este resultado se lo quiero dedicar a la gente, que sigue viniendo y creyendo, que está en este proceso de cambio con un equipo ganador, que se sienta identificado, que todavía queda mucho por delante”, agregó.

INVITA A LA GENTE A CONFIAR EN SU PROYECTO.

Al final, lanzó una invitación a la afición Rojinegra para seguir confiando en el proyecto que encabeza, ya que enfatizó que el equipo tendrá una mejora importante, por lo que está muy emocionado.

“Está muy bien que la gente tenga expectativas, que se entreguen y confíen en el equipo; tenemos un campo de mejora muy grande. Estoy muy emocionado, porque los jugadores me demuestran que tienen mucha hambre; estamos con los pies en la tierra con mucho trabajo”, concluyó.

