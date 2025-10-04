James Rodríguez se une a la afición de León durante serenata

Entre los rumores y especulaciones que apuntan a una salida próxima de James Rodríguez del equipo de León, el jugador fue visto más que unido con la afición previo a su siguiente duelo de Liga MX ante Toluca.

Equipo de León I IMAGO7

Afición y equipo juntos

El Apertura 2025 no está siendo el torneo esperado para los Panzas Verdes de León, pues después de un buen Clausura, se esperaba que el siguiente torneo, la Fiera sería un flamante candidato al título, sin embargo, las cosas no salieron como se planean, al grado de quedarse sin entrenador a mitad de torneo.

Con la contratación de Nacho Ambríz como el nuevo estratega de León, la afición parece volver a tener esperanza de recuperar un torneo que ya veían periodo, por lo que horas antes de su duelo ante el actual campeón, Toluca, se dieron cita en el hotel de concentración para alentar a su equipo.

Durante la serenata, en un momento d el anoche, el equipo Escarlata salió a darle las gracia a su afición, aprovechando para saludar y cantar un par de ‘porras’, pero sin duda, el momento que se llevó la noche, fue cuando James ondeó una bandera del equipo mientras se unió a lo canticos.

La afición se le entregó por completo al mediocampista colombiano, quien a pesar de los rumores que indican su salida al final del año, se veía bastante feliz con la serenata del equipo.

A REENCONTRASE EQUIPO Y AFICIÓN



Convivencia del @clubleonfc con su afición donde hubieron cánticos previo a su partido ante Toluca en la segunda etapa de “Nacho” Ambriz y con la figura James Rodríguez #Leon #JamesRodriguez #LigaMX #TVCDeportes pic.twitter.com/6ddpdEDSR6 — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 4, 2025

¿Cómo le ha ido a James este Apertura 2025?

Desde su llegada a la Liga MX en el torneo de Clausura 2025, el ‘10’ de la Selección de Colombia, fue reconocido como uno de los mejores fichajes del mercado de invierno, aunque muchos protestaron, asegurando que al colombiano le quedaba poco por dar en la cancha.

Afortunadamente para los Panzas Verdes, James demostró todo lo contrario, ya que desde el minuto uno en el que tocó el césped mexicano, el jugador se encargó de demostrar su calidad, comandando al León y siendo pieza fundamental en el once titular del entonces técnico, Eduardo Berizzo.

Ahora, con Nacho Ambríz, se espera que tanto Rodríguez como la Fiera, retomen su mejor nivel y puedan recuperar el terreno perdido en la Tabla General. Por su parte, el colombiano buscará reencontrarse con su mejor versión y así superar su racha actual, en la que solo suma dos goles, ambos de penal.

James con León I IMAGO7