Tabla de Posiciones de la Jornada 12 del Apertura 2025; así va la clasificación al momento

Inició la Jornada 12 del Apertura 2025; Triple cartelera de partidos han sido historia en la Liga MX, donde algunos equipos de la parte baja empiezan a respirar en busca de soñar el Play-In rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

La jornada inaugural arrancó en Aguascalientes con una derrota más de Necaxa que no pudieron ante los Tuzos del Pachuca, de Jaime Lozano, quienes se llevaron las tres unidades gracias al solitario gol de Luis Quiñones para meterse entre los primeros seis.

Pachuca se mete a la clasificación l IMAGO7

Por su parte, Necaxa empieza a despedirse del torneo, con un Fernando Gago que se tambalea en la dirección técnica. En otro de los juegos fue el Mazatlán ante Atlético San Luis; ‘Los Cañoneros’ se quedaron con la victoria para seguir soñando con Play-In.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi tuvieron que venir de atrás para remontar y sumar tres unidades de oro que los hace soñar con meterse entre los primeros 10; Atlético San Luis se rezagada y empieza a decir adiós a la campaña.

Mazatlán vuelve a ganar l IMAGO7

La cartelera se completó con la también voltereta de los Rojinegros del Atlas quienes apagaron el buen momento de los Bravos de Juárez, en el Jalisco; Los ‘Zorros’ respiran y están al límite de meterse al Play-In después de la victoria que deja a los fronterizos en la octava posición.

Atlas gana en el Jalisco l IMAGO7

¿Quiénes ocupan los primeros lugares?

Con toda una jornada por jugarse; Toluca se mantiene como líder con 25 unidades, seguido de los Rayados de Monterrey quienes tienen las mismas unidades, pero con menor diferencia de goles, ambas escuadras con ocho victorias.

En el tercer puesto aparece América con 24 puntos; mismas unidades que el Cruz Azul, pero de igual forma, con la mejor diferencia de goles para decretar el tercer y cuarto puesto respectivamente. Mientras que el quinto está ocupado por Tigres y Pachuca se colocó en el sexto sitio. ´

Chivas visita a los Pumas l IMAGO7

¿Cuáles son los partidos principales de la J12?

La Jornada 12 trae tres partidos interesantes; el primero de ellos es el choque entre Pumas y Chivas, duelo que se celebrará en Ciudad Universitaria, Tigres recibe en el U de Nuevo León al Cruz Azul y el Estadio Azulcrema América le hace los honores a Santos Laguna.

