Omar 'N' es detenido por orden de aprehensión por presunto abuso sexual infantil

El exfutbolista de Chivas, Omar 'N' fue detenido esta noche en Zapopan, Jalisco, por una presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

Elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, lograron capturar este sábado 4 de octubre al ex goleador del Guadalajara.

Comunicado de la fiscalía

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer, que el exfutbolista será puesto a disposición del juzgado que decretó el mandato judicial en las próximas horas.

"Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

"En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial", se lee en el comunicado.

Al momento se encuentra en calidad de "en traslado" al penal de Puente Grande, donde se determinará su situación legal. El ex jugador de Chivas fue detenido a las 18:30 horas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



En el comunicado se informó que el máximo goleador del Guadalajara presuntamente habría abusado de una adolescente en reiteradas ocasiones, motivo por el que se realizó su detención.

De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses; se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.



"La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos, con un firme compromiso de procurar la justicia para las infancias y adolescencias de Jalisco", concluyó.

El originario de Los Mochis, Sinaloa, anotó 156 goles con la playera del Guadalajara en 440 partidos disputados. También jugó en Cruz Azul, Atlas, Sporting Kansas City, Leone Negros y Sporting Kansas City en la MLS. Debutó en primera división con Chivas en 2001.

Con la Selección mexicana disputó 67 partidos y marcó 15 goles. Además, disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.