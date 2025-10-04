Cruz Azul, en los últimos finales, sacó un punto ante Tigres en su visita al Volcán

Tigres y Cruz Azul dividieron puntos en un intenso encuentro disputado en el Estadio Universitario correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025. El partido terminó 1-1 con un desenlace de alarido, luego de que la Máquina empatara en el último minuto desde el punto penal.

El duelo comenzó con ritmo alto. Apenas al minuto 3, Cruz Azul avisó con un disparo de larga distancia de José Paradela que exigió a Nahuel Guzmán, quien controló sin problemas. Tigres respondió rápidamente al 7’, cuando Ozziel Herrera intentó con un tiro cruzado que se fue por un costado.

Imágenes del Tigres vs Cruz Azul | MEXSPORT

El conjunto celeste siguió insistiendo y al 18’ estuvo cerca de abrir el marcador con un potente zurdazo del “Toro” Fernández que Nahuel Guzmán logró desviar con una gran atajada. Minutos después, Luka Romero intentó sorprender con una media chilena al 33’, pero el balón pasó apenas por un costado del arco.

El primer tiempo se jugó con intensidad, pero sin efectividad frente al marco, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Ya en el complemento, Cruz Azul volvió a ser el primero en intentar. Al minuto 49, José Paradela probó de nuevo con un disparo que contuvo sin complicaciones el arquero felino. Sin embargo, Tigres respondió inmediatamente y al 50’ Juan Brunetta rompió el cero con un derechazo desde los linderos del área para poner el 1-0 a favor de los locales.

Imágenes del Tigres vs Cruz Azul | MEXSPORT

Tras el gol, Tigres tomó confianza y siguió buscando el arco rival. Kevin Mier se lució con una gran atajada ante otro disparo de Brunetta que pudo significar el segundo tanto felino.

Cuando parecía que los universitarios se quedaban con la victoria, en el minuto 95 Ángel Sepúlveda marcó el empate desde el punto penal, rescatando un punto valioso para la Máquina en su visita al Volcán.

Con este resultado, Tigres llega a 23 puntos y se mantiene en la quinta posición del torneo, mientras que Cruz Azul suma 25 unidades. Un partido de emociones que reafirma la paridad entre ambos equipos y deja abierta la lucha en la parte alta del Apertura 2025.

Imágenes del Tigres vs Cruz Azul | MEXSPORT