¡Que alguien los detenga! Toluca venció a León en el regreso de Nacho Ambriz al Nou Camp

Convierten en un infierno el Bajío. Toluca sigue imponente y en plan sobresaliente en el presente campeonato. Los Diablos Rojos golearon 2 a 4 al León en el regreso de Ignacio Ambriz con el cuadro esmeralda.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed hiló su sexto triunfo consecutivo, de la mano de Paulinho, quien convirtió un doblete para llegar a la parte alta de la tabla de goleo.

Toluca dio una nueva exhibición de futbol | Imago7

El Diablo sigue ardiendo

Bastaron pocos minutos para que la visita se colocara al frente en el marcador. Paulinho asistió al espacio a Nicolás Castro, quien esperó al movimiento del rival y con ventaja cedió el esférico para Jesús Ángulo, quien definió de gran manera para colocar el 0 a 1 en el marcador.

Después del gol de Toluca, el equipo dirigido por Ignacio Ambriz reaccionó y tomó mayor protagonismo, tras un fallo claro de Paulinho que pudo abultar el marcador. Cerca del final de la primera mitad, se sancionó la pena máxima para el conjunto local, misma que James Rodríguez se encargó de cobrar de buena manera para igualar el marcador y reintegrar por completo al juego al conjunto Esmeralda.

El gol de James Rodríguez no fue suficiente | Imago7

En el inicio de la parte complementaria, Alexis Vega se encargó de comandar la jugada que le dio la ventaja a los suyos. El atacante mexicano demostró que sigue en un gran momento y, tras ingresar al área, realizó un cambio de ritmo y asistió a Paulinho, quien empujó el balón para colocar el 1 a 2.

Con contundencia escarlata

Posteriormente, el dominio del Toluca continuó en el juego, por lo que ampliaron el marcador a su favor. Nicolás Castro asistió con un ‘taconcito’ a Jesús Gallardo, quien vio con espacio a Alexis Vega y le sirvió el esférico para que definiera de primera intención y colocara el 1 a 3 en el juego.

Vega aportó con gol en la goleada escarlata | Imago7

Cuando León mostraba su peor versión en el juego, los dirigidos por Ambriz mostraron personalidad y acortaron distancias. Iván Moreno asistió a José Alvarado, quien no perdonó y definió el 2 a 3 para darle vida a los suyos ante el poderío de los visitantes.

Con el tanto de León, Toluca se fue a la carga y de esta manera cerraron el encuentro para llevarse la victoria con goleada. Santiago Simón envió un centro para el goleador de los Diablos Rojos, quien fiel a su estilo sacó un remate potente de cabeza y colocó el 2 a 4 final para mantener la hegemonía en el futbol mexicano.

Los Diablos se han mostrado imparables | Imago7