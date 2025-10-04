Tigres rinde homenaje a Nahuel Guzmán por sus 200 vallas invictas

Los Tigres se encuentran de manteles largos, el conjunto felino está de fiesta por los 200 partidos de Nahuel Guzmán manteniendo el arco en cero; previo al encuentro ante el Cruz Azul, el Universitario de Nuevo León le hizo los honores.

Durante la previa el arquero argentino salió a la cancha con su familia para ser condecorado con un marco y la playera de los 200 juegos con valla invicta, donde dicho sea de paso, uno de ,los ceros fue representado con el gesto usual del ‘Patón’.

Nahuel Guzmán l MexSport

Fue Gerardo Torrado, directivo del conjunto felino, fue quien le entregó el distintivo y tuvieron unos minutos de convivencia entre risas y abrazos, en un momento que quedará grabado en la memoria de la institución y de la afición.

Entre sonrisas y el reconocimiento, también apareció la mascota del equipo y con un video emotivo en las pantallas gigantes del estadio en donde se pudo observar los mejores momentos del sudamericano durante diversos torneos con el club.

Homenaje a Nahuel l MexSport

Logros de Nahuel Guzmán con Tigres

Nahuel Guzmán se ha convertido en una histórica figura de los Tigres desde su llegada, en el Apertura 2014, procedente de Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, cuadro con quien hizo su debut profesional bajo el arco.

‘El Patón’ ha levantado 12 títulos con el equipo: cinco Liga MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2019, Clausura 2019 y Clausura 2023) y cuatro títulos de Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018 y 2023).

Además de los anteriores títulos también destacan los trofeos conquistados en 2018 y 2023 con la Campeones Cup y el Campeón de la Concacaf Champions League en 2020, hechos que lo han consolidado como un histórico.

Nahuel Guzmán con su familia l MexSport

¿El mejor arquero de los últimos 15 años en Liga MX?

Nahuel Guzmán se ha convertido en el arquero más rendidor en los últimos años, tiene 163 metas en ceros, dentro de la Liga MX, solo por debajo de nombres como Jesús Corona, Conejo Pérez, Oswaldo Sánchez y Adolfo Ríos.

Tigres rinde homenaje a su portero l MexSport