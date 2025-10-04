Querétaro remontó la desventaja, venció a Puebla y lo hunden en el fondo de la tabla

Querétaro tuvo que venir de atrás para sumar tres puntos ante Puebla. En La Corregidora, los Gallos Blancos se impusieron 3-1 en un partido que comenzó cuesta arriba, pero que terminó con sabor a revancha tras una gran segunda mitad.

Ricardo Marín abrió el marcador para la visita al minuto 33 y parecía encaminar el duelo a favor de los camoteros. Durante el primer tiempo, Puebla fue superior en posesión y llegadas. Los de la Franja generaron seis disparos al arco, el doble que el cuadro queretano, que apenas tuvo tres intentos antes del descanso.

Aldahir Pérez, quien había ingresado tras el descanso, tuvo que salir en camilla al minuto 51 luego de un fuerte choque con Ariel Gamarra.

La remontada comenzó con Ávila. La reacción llegó Al 56’, en un contragolpe letal, Alí Ávila tuvo reacción y anotó el primero de los gallos.

El propio Ávila volvió a aparecer al 64, anotó su segundo doblete en Liga MX y ambos contra Puebla; el anterior con Pumas en el Clausura 2024.

La entrada de Jonathan Perlaza fue determinante. El ecuatoriano participó directamente en las dos jugadas de gol de Ávila, dándole velocidad y profundidad al ataque queretano.

Gol de sello final

El golpe definitivo llegó al minuto 77, cuando Lucas Rodríguez aprovechó un descuido defensivo de Puebla y marcó el 3-1 con un disparo cruzado. Con ese tanto, Querétaro selló una remontada contundente y un triunfo que le da oxígeno tras haber caído ante Tigres en la jornada anterior.

Con este resultado, Querétaro suma tres puntos importantes y vuelve a la pelea en el torneo. La Franja, por su parte, se marchó con frustración después de perder la ventaja inicial. Los Gallos ahora se preparan para visitar a Toluca.

