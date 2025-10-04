¡América es un hospital! Cáceres, Maximin y 'Pantera' Zúñiga se lesionan ante Santos

Hospital azulcrema. Sebastián Cáceres, Allan Saint-Maximin y José Raúl Zúñiga se lesionaron en el partido ante Santos Laguna. En duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, los tres jugadores del América sintieron molestias que no les permitieron continuar en el terreno de juego, todo en un lapso de 35 minutos.

LESIÓN DE SEBASTIÁN CÁCERES DURANTE EL CALENTAMIENTO

Previo al inicio del partido, el primer jugador de las Águilas en lesionarse fue Sebastián Cáceres. Durante el calentamiento, el defensa uruguayo sintió molestias, por las cuales tuvo que terminar los ejercicios antes que el resto de sus compañeros. Posteriormente, André Jardine entró al terreno de juego y tras hablar con el cuerpo médico se determinó que Cáceres no podría jugar.

Saint-Maximin dejó el campo de juego tras lesión | MEXSPORT

Sebastián estaba considerado para iniciar como titular en la defensa. Sin embargo, su lugar en el campo lo tomó Alan Cervantes. Por otro lado, el lugar en la banca que quedó disponible en el banquillo lo tomó Néstor Araujo. Tras esto, las bajas del América por lesiones continuaron ya en el desarrollo del encuentro.

ALLAN SAINT-MAXIMIN TAMBIÉN SALIÓ POR MOLESTIAS MUSCULARES

Ya en el partido, Allan Saint-Maximin fue el segundo jugador que se lesionó para el América. Tras una entrada rival, el extremo francés sintió molestias apenas al minuto 12 de partido. Aun con esto, el ‘97’ continuó en el terreno de juego por unos instantes más, antes de que se diera su salida definitiva.

Imágenes del América vs Santos Laguna | MEXSPORT

Al minuto 29, cuando Santos Laguna tenía el balón, el francés se derrumbó en el campo al sentir molestias nuevamente. De inmediato, el cuerpo médico de América ingresó a la cancha y tras atenderlo se determinó que no podía continuar en la cancha. A pesar de que salió por su propio pie, Maximin no dejó de cojear y se fue directo al vestidor.

Mientras salía de la cancha, la afición que asistió al Estadio Ciudad de los Deportes lo despidió con una gran ovación. En su lugar, Brian Rodríguez entró y tomó la banda derecha, no sin antes también recibir el cariño de la fanaticada azulcrema a la hora de que entró al campo.

Pantera Zúñiga también salió lesionado | IMAGO7

LA ‘PANTERA’ ZÚÑIGA SE LESIONÓ UNOS INSTANTES DESPUÉS

Y apenas dos minutos después de la lesión de Allan Saint-Maximin, fue José Raúl Zúñiga el tercer ‘caído’ para las Águilas. En una jugada de ataque, cuando él corría en el área, el atacante colombiano sintió molestias en el muslo derecho, mismas que no le permitieron seguir en la jugada.

A pesar de sus intentos por ponerse de pie, la ‘Pantera’ se tiró nuevamente y las asistencias médicas ingresaron para retirar al delantero en la camilla. Tras esto, Rodrigo Aguirre tomó su lugar en el campo y en menos de seis minutos adelantó al América en el marcador con un remate dentro del área que significó el 1-0.

Imágenes del América vs Santos Laguna | MEXSPORT

¿QUÉ OTROS LESIONADOS TIENE AMÉRICA?

Previo a este partido, Henry Martín, Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinoza estaban descartados. En la llegada al Estadio Ciudad de los Deportes para este encuentro, Álvaro Fidalgo fue otro ausente y ya durante este juego, los tres ya mencionados completan una lista de siete bajas para las Águilas en este momento.