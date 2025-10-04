Chicharito Hernández regresa a la convocatoria de Chivas para enfrentar a Pumas

Este sábado el Guadalajara hizo su viaje rumbo a la Ciudad de México de cara al compromiso de este fin de semana ante Pumas, duelo en el que Chivas buscará extender su buena racha en los últimos juegos e hilar un total de tres juegos consecutivos con victoria.

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, convocó un total de 22 futbolistas, de los cuales destacan el regreso de Javier Hernández y Daniel Aguirre, tras un largo periodo de inactividad.

El más significativo para Chivas es que Javier Hernández está de regreso de cara al duelo ante Pumas. 'Chicharito' se perdió los dos últimos juegos del Guadalajara, debido a un golpe que recibió en el compromiso de la Fecha 9 ante Toluca.

Con el regreso de 'CH14', Chivas tiene a todos sus delanteros disponibles, por lo que Gabriel Milito tendrá la oportunidad de elegir a su delantero titular con toda la baraja de sus delanteros.

Daniel Aguirre terminó su recuperación

Otro de los elementos que está de regreso es Daniel Aguirre, quien se había establecido como elemento titular en el esquema del técnico de Chivas. Pese a esto, el futbolista sufrió una lesión muscular en el duelo ante Tijuana en la Fecha 6, por lo que se ha perdido los últimos seis juegos del presente campeonato.

'Piojo' y 'Guti' después de fecha FIFA

Por otra parte, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez no pudieron ser considerados porque continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación. En el caso del 'Piojo', el futbolista ya trabajó con balón, pero no se encuentra aún en condiciones para regresar a la actividad, al igual que Gutiérrez, quien aprovechará el parón de la Fecha FIFA para estar en óptimas condiciones en el siguiente juego de Chivas como local ante Mazatlán FC.

¿Quiénes son los convocados de Chivas?

Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley.

Defensas: Miguel Gómez, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Luis Olivas, Miguel Tapias, Bryan González.

Mediocampistas: Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Santiago Sandoval.

Delanteros: Cade Cowell, Alan Pulido, Teun Wilke, Javier Hernández, Armando González.

