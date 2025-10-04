¡No saben qué pasó! Auxiliar de Guido Pizarro no entiende lo que sucedió al final del partido

Al término del partido, el auxiliar técnico de Guido Pizarro, Maximiliano Velázquez, mencionó que se sintieron con sensaciones raras tras el empate en el último minuto de Cruz Azul, luego de qué Tigres realizó un gran partido.

“Sensaciones raras, porque ha sido un buen partido, muy buen partido del equipo, realmente para felicitar a los chicos, lo trabajado se ha llevado a cabo, dolido un poco por la situación del final. Creemos que la situación del penal es una situación muy rara, muy difícil de explicar, pero nos viene pasando bastante seguido, nos vinieron cobrando cuatro penales.”

No entendió la expulsión

Además, Velázquez, señaló que le pareció extraño la expulsión a Guido Pizarro.

“Realmente no lo entiendo, llegó después. Cuando llegué, Guido estaba separando, a su vez vi la roja en el aire cuando iba en camino. Realmente, no sé lo que pasó. Son cosas, me parece que algo apurado en el sentido de que cómo termina el partido, hay cierta cierta molestia, me parece que son cosas que hay que contemplar.”

Maximiliano añadió que fueron superiores a Cruz Azul y que Tigres merecía llevarse la victoria.

“Fuimos superiores, merecimos un poco más. Pero nada, son decisiones de táctica que se toman durante la semana, se aprueban muchas cosas. Ellos son un buen equipo que tienen muy buenos volantes, mucha gente por el centro del campo, entonces decidimos poner esta formación.”

¿Cómo fue la expulsión de Guido Pizarro?

En los últimos minutos del partido, Joaquim Pereira realizó una dura falta sobre Ignacio Rivero, que terminó por ser sancionada como penal. La decisión le costó el triunfo a los Felinos, quienes se tuvieron que conformar con el empate.

Guido Pizarro salió de su banda técnica al final del partido y se dirigió a reclamar a los silbantes. Sin embargo, Maximiliano Quintero Hernández, árbitro central, no cedió a los reclamos y expulsó al argentino.