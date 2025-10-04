Afición italiana llena de elogios a Santiago Giménez: "Hace todo bien"

Pese a que Santiago Giménez no ha tenido la mejor cuota goleadora en Serie A con el AC Milan, los medios y la afición en Italia han comenzado a llenar de elogios al 'Bebote', pues aseguran que no ha aportado únicamente con goles, ya que recientemente ha comenzado a anotar, sino que también desde antes, con las titularidades que les ha entregado Massimiliano Allegri, el delantero del Tri ha aportado en todos los aspectos del juego.

Santi ha sobrevivido incluso a la llegada de un jugador en competencia directa dentro de su posición, procedente del Chelsea, Christopher Nkunku llegó para generar competencia al mexicano, sin tener éxito, ya que medios indican que el mexicano se ha convertido en 'el favorito de Allegri'.

Santi Giménez solamente registra gol en Coppa Italia | AP

Falta de puntería

A través del medio italiano La Gazzetta dello Sport, se ha comentado que el rol de Santiago Giménez dentro del esquema del Milan de Massimiliano Allegri es demasiado importante, ya que se ha convertido en 'el favorito' del estratega italiano a pesar de no tener la puntería necesaria en partidos anteriores, pero ha aportado de buena manera en el juego.

"El número 7 lo hace todo bien. Es una pena que en agosto y septiembre no tuviera tan buena puntería, de lo contrario, su cuenta personal habría sido diferente. Las estadísticas ayudan a poner la situación en perspectiva: en siete partidos, Santiago ha realizado veinte remates a portería y ha encontrado la portería en siete ocasiones, anotando, como se mencionó, solo un gol", declararon.

Allegri ha quedado 'encantado' con Santi | AP

Asimismo, han mencionado que de cara al partido ante Juventus por el liderato en la presente temporada, el entrenador rossonero no va a cambiar nada, pues seguirá con la mira fija en sacar el mejor nivel de Santi: "Allegri mira más allá de los goles que ha marcado y se centrará en el mexicano mañana por la noche“, agregaron.

¿Qué viene para Giménez y su equipo?

La llegada de Santi al Milan causó mucho revuelo al mencionarse que llegar al cuadro rossonero era uno de los sueños del 'Chaquito'. Al haber llegado a la mitad de la campaña anterior, Giménez no tuvo posibilidad de visitar el estadio de uno de sus máximos rivales, la Juventus, situación que cambiará en la siguiente jornada cuando visiten a los de Igor Tudor.

Tudor es el actual entrenador de la Juve | AP

"Aficionado del Milán desde la infancia, este es un partido muy emotivo. Ha soñado con jugar muchas veces. Estaría deseando debutar con fuerza, sobre todo porque sus cero goles en la Serie A le pesan mucho", finalizó el reporte del medio italiano haciendo referencia a la bastante corta cuota goleadora que tiene el delantero.

Después del partido ante la Vecchia Signora, Santiago Giménez tendrá que reportar con la Selección Mexicana de cara a la Fecha FIFA de octubre con rivales sudamericanos, por lo que tanto él como todos sus compañeros regresarán al futbol italiano hasta dentro de dos semanas para seguir con el campeonato liguero.

Milan venció a Napoli en la jornada anterior | AP