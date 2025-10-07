¿Regresa a la MLS? Gerardo ‘Tata’ Martino se acerca a LAFC

Los Angeles FC tendrían amarrado a su próximo director técnico en la persona de Gerardo ‘Tata’ Martino para ser el reemplazo de Steve Cherundolo, el argentino volvería tras vivir su última etapa en la MLS con el Inter Miami.

De acuerdo a reportes en Argentina el exentrenador de la Selección Mexicana ha pactado un acuerdo de palabra con la directiva para asumir el cargo de entrenador, esto una vez que finalice la presente temporada ante la salida del estadounidense.

Sin embargo, las negociaciones tendrían detalles que el equipo de LAFC debería acceder y cumplir para hacer posible la llegada de Martino, y esto sería el fichaje de dos o tres jugadores de jerarquía que acompañen a Heung-min Son.

Mientras eso suena en el país sudamericano desde el interior del equipo de la MLS afirman que “aún es prematura” la toma de decisión sobre el nuevo entrenador y buscarán terminar la temporada de Cherundolo con el título.

¿Cuál es la actualidad del LAFC?

Los Ángeles FC buscarán meterse a postemporada, por el momento son cuartos de la Conferencia Oeste con 56 unidades; producto de 16 victorias, ocho empates y siete descalabros en 31 juegos disputados, dos juegos menos que San Diego FC que es líder.

En su más reciente duelo se impusieron por la mínima al Atlanta United, gracias al solitario gol de Denis Bouanga en los minutos finales, en sus siguiente partido se mantendrán en casa para afrontar el juego ante Toronto.

Trayectoria del Tata Martino

Gerardo Martino no dirige desde finales de 2025 cuando terminó saliendo del Inter Miami; con el conjunto rosado registró 67 encuentros. Cabe mencionar, en su primera etapa dentro de la MLS estuvo al frente del Atlanta entre 2017 y 2018.

El argentino ha desfilado por equipos como: Brown Arrecifes, Central Córdoba, Libertad, Cerro Porteño, Colón, Libertad, Selección de Paraguay, Newell’s, Barcelona, Selección de Argentina, Atlanta, Selección Mexicana e Inter Miami.

