¡Jugó con todos! LeBron James no se retira; "The Second Decision" fue un comercial

LeBron James puso a todos de cabeza cuando, el pasado lunes, publicó un video en sus redes sociales titulado "The Second Decision", haciendo alusión al anuncio que realizó en 2010 cuando confirmó su salida de los Cleveland Cavaliers rumbo al Miami Heat.

La mañana de este martes, con un par de horas de anticipación al horario programado, LeBron James publicó el video de 'su decisión', mofándose de todos aquellos que suponían que 'The King' anunciaría su retiro antes de comenzar la temporada en la NBA.

'La decisión' de LeBron | CAPTURA

Al final, "The Second Decision" terminó siendo un anuncio publicitario de la bebida Hennessy, donde se confirmó que habrá una bebida 'especial' por la temporada número 23 de LeBron James como jugador en la National Basketball Association.

LeBron tuvo el detalle de llevar la misma vestimenta que uso en 2010, haciendo creer a todos que abandonaría el baloncesto profesional.

LeBron James no se retira de la NBA | AP

LeBron competirá con Curry

El pasado mes de mayo, Steph Curry anunció el lanzamiento de su propia bebida alcohólica, la cual lleva por nombre, Gentleman’s Cut Kentucky Straight Bourbon Whiskey, por lo que ahora, el jugador de los Golden State Warriors tendrá a 'The King' compitiendo con él en el mercado fuera de la NBA.

¿Cuándo podría retirarse LeBron James?

A finales del 2025, LeBron James cumplirá 41 años de edad, por lo que muchos aseguran que el retiro está cerca, razón por la que 'The Second Decision' se vio como la posibilidad de que James confirmará su partida de la NBA después de 22 años en las duelas de forma ininterrumpida.

LeBron James no se retira de la NBA | AP