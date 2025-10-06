Ramón Morales rompe el silencio tras publicación en redes sociales: "fue un mal timing"

El fin de semana estuvo marcado por la detención de Omar ‘N’, máximo goleador histórico de Chivas, por presunto abuso sexual infantil. La noticia generó una amplia cobertura mediática y múltiples reacciones en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro y fuera del ámbito deportivo.

En medio de la atención mediática sobre el caso, Ramón Morales, exjugador de Chivas, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que generó reacciones negativas. El exmediocampista escribió: “Muy buen fin de semana. A descansar”, frase que fue interpretada por muchos usuarios como una referencia al caso de Omar ‘N’, lo que desató una ola de comentarios en su contra.

Publicación genera debate entre aficionados

El mensaje fue difundido rápidamente en redes sociales, acumulando respuestas y citaciones que cuestionaban el momento en que Morales decidió publicar. Diversos usuarios asociaron la frase con los acontecimientos recientes, lo que llevó a que el exjugador se convirtiera en tendencia durante varias horas.

Ante la reacción del público, Ramón Morales emitió un nuevo mensaje en el que explicó el contexto de su publicación original. De acuerdo con sus palabras, el mensaje no tenía relación alguna con la detención de Omar ‘N’, sino que fue motivado por una celebración personal realizada durante el fin de semana.

Morales detalló que su familia organizó un festejo por su cumpleaños, motivo por el cual escribió el mensaje sobre su “gran fin de semana”. “El fin de semana pasado mi familia festejó mi cumpleaños, con mi familia y mis seres queridos. Fue un sábado y domingo muy felices, por eso el domingo por la noche escribí que fue un gran fin de semana”, explicó en su aclaración pública.

¿Qué dijo después Morales?

El exjugador también ofreció disculpas en caso de que el momento en que compartió el mensaje no haya sido el más adecuado. “Siempre he mostrado agradecimiento y respeto a mis seguidores, si fue un mal timing, lo siento, fue un momento de felicidad personal”, escribió Morales.

Para cerrar su postura, Morales criticó a quienes, según él, sacaron de contexto sus palabras. “Gracias a aquellos que me felicitaron, lo siento por aquellos que lo malinterpretaron. Qué mala leche aquellos que lo usaron para sacar nota o chisme. Saludos”, expresó en su publicación final.

