¿Quién es Pammela Olivares, la esposa de Omar Bravo?

Pammela Olivares, esposa del exfutbolista mexicano Omar Bravo, es una figura que ha destacado por mantener un bajo perfil mediático desde que contrajo matrimonio con el ídolo de las Chivas en 2012. A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, Olivares ha preferido mantener su vida alejada de los reflectores, enfocándose en su familia y en su entorno personal.

Aunque se desconoce con precisión a qué se dedica profesionalmente Pammela Olivares, algunas publicaciones en redes sociales han revelado su afición por el pádel, disciplina que practica de manera recreativa. No obstante, su presencia en medios y plataformas digitales es mínima, lo que ha contribuido a mantener un halo de discreción alrededor de su figura.

Desde su boda con Omar Bravo, celebrada después de varios años de relación, Olivares ha marcado una clara distancia con el entorno mediático que suele acompañar a las celebridades del deporte. A diferencia de su esposo, quien por años fue uno de los delanteros más reconocidos del futbol mexicano, ella ha optado por una vida privada, centrada en su familia y en la educación de su hijo.

Su vida personal ha sido privada | IMAGO7

El matrimonio con Omar Bravo

El matrimonio entre Omar Bravo y Pammela Olivares se consolidó en una etapa en la que el futbolista aún gozaba de gran popularidad, tras sus destacadas actuaciones con las Chivas de Guadalajara y su paso por la selección mexicana. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable y alejada de escándalos.

En 2015, ambos se convirtieron en padres de Liam Omar, su único hijo en común. El pequeño ha sido una presencia constante en algunas de las publicaciones de Bravo y Olivares, aunque ambos han sido cuidadosos de no exponer detalles personales de su vida familiar. La pareja ha mostrado así una faceta más íntima del exdelantero, conocida solo por quienes siguen de cerca su trayectoria fuera de las canchas.

Comparten un hijo | X

Antes de su matrimonio con Pammela Olivares, Omar Bravo tuvo una hija llamada Sherlyn, nacida en 2003, fruto de su relación con Claudia Verónica Hernández. La joven ha expresado públicamente su deseo de llevar el apellido Bravo, aunque ha reconocido que su relación con el exfutbolista no es cercana. Este tema ha sido uno de los pocos aspectos personales del exjugador que ha salido a la luz pública.

Por otro lado, en los últimos años, en las redes sociales del exdelantero ha aparecido una niña llamada Roma, lo que ha despertado especulaciones sobre si también es hija suya. Sin embargo, Roma no aparece en las publicaciones de Pammela Olivares, lo que ha llevado a pensar que podría ser fruto de otra relación. Hasta el momento, ni Bravo ni Olivares han hecho declaraciones oficiales al respecto, manteniendo su ya habitual discreción ante los rumores.

Bravo tiene más de un hijo | X

Una familia lejos de los reflectores

Pammela Olivares ha sabido construir una vida familiar sólida y tranquila junto a Omar Bravo, lejos de los titulares y la exposición constante que suele acompañar a los personajes del futbol mexicano. En sus pocas apariciones públicas, ha proyectado una imagen de serenidad y estabilidad, priorizando la privacidad sobre la popularidad.

Aunque poco se sabe de su día a día, la historia de Pammela Olivares refleja el otro lado de la fama: la decisión de vivir con bajo perfil, lejos del ruido mediático, pero con la estabilidad que muchos buscan tras una carrera llena de éxitos deportivos.

Su pareja está lejos de los reflectores | IMAGO7