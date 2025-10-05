¡Crack dentro y fuera de la cancha! Gilberto Mora se hace viral con video junto a sus hermanas

En los últimos días, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los nombres más comentados en redes sociales, no solo por su talento en el campo, sino por un video viral junto a sus hermanas que ha generado risas y ternura entre los aficionados. El joven jugador de Xolos de Tijuana ha mostrado en la cancha que tiene todo para brillar, pero esta vez fue su vida cotidiana la que captó la atención.

El clip fue publicado en TikTok por Kamila Mora, hermana del futbolista, y rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios. En el video se puede ver a Gilberto cargando varias bolsas y pertenencias familiares, mientras sus hermanas lo acompañan entre risas. La escena desató toda clase de reacciones divertidas entre los usuarios.

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos internautas aprovecharon para "proteger" en tono de broma al joven futbolista, destacando su buen comportamiento y su sencillez fuera del terreno de juego. Algunos de los mensajes más populares fueron:

"No lo dejen probar nunca las gomichelas".

"Que no se junte con Alexis Vega y Antuna".

"Cargando con las bolsas y el peso de todo el futbol mexicano".

Gilberto Mora | MEXSPORT

De la cancha a TikTok

El video no solo generó simpatía por su contenido, sino que también mostró una faceta distinta de Mora, lejos de los reflectores deportivos. A pesar de ser una de las joyas juveniles de los Xolos, el futbolista mantiene un perfil bajo y cercano a su familia, algo que los fans aplaudieron en redes sociales.

Además, la publicación ayudó a que muchos aficionados que no lo conocían lo ubicaran rápidamente, ya que la viralidad de TikTok hizo que el nombre “Gilberto Mora” se posicionara entre las tendencias deportivas en México durante el fin de semana.

Un talento que promete

Gilberto Mora es considerado una de las promesas del futbol mexicano. Su desempeño con los Xolos de Tijuana ha despertado el interés de medios y aficionados, quienes ven en él a un jugador con técnica, madurez y potencial para destacar en el futuro cercano.

Este tipo de videos virales contribuyen a fortalecer la imagen pública de jóvenes futbolistas, mostrando su lado humano y generando empatía con la afición. En un entorno en el que muchas figuras suelen ser criticadas por su vida fuera de la cancha, Mora ha logrado destacar por su naturalidad y sencillez.

