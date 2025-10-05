¡Sí baja, Goyo sí baja! Captan a la mascota de Pumas bailando reggaeton

El reggaetón continúa consolidándose como uno de los géneros musicales favoritos en México, llegando a espacios que antes parecían impensables. Esta vez, el protagonista fue 'Goyo', la icónica mascota de los Pumas de la UNAM, quien se robó los reflectores en un evento académico al mostrar sus mejores pasos de baile al ritmo de reggaetón.

Durante una ceremonia universitaria en Ciudad Universitaria, una estudiante captó el momento exacto en que Goyo se "prendió" con la música y comenzó a perrear hasta el suelo. La canción que sonó fue "Beiby", de los artistas Loojan y Cachirula, uno de los temas urbanos que están ganando popularidad en redes sociales y plataformas digitales.

El momento de Goyo bailando | Captura de pantalla

El video fue compartido inicialmente en las historias de Instagram de la estudiante, pero no tardó en viralizarse. En pocas horas, las imágenes de Goyo bailando acumularon varias reacciones y comentarios divertidos que celebraban la espontaneidad de la escena.

Lo que hizo aún más especial este momento fue la reacción de Cachirula, una de las intérpretes de "Beiby". La cantante mexicana compartió el video en sus propias historias de Instagram con un mensaje lleno de orgullo: "Un gusto poder estar en sus momentos más especiales. ¡Arriba los estudiantes!". Su respuesta generó aún más interacción entre la comunidad universitaria y los fanáticos de la música urbana.

Este episodio refleja cómo el reggaetón ha trascendido las pistas de baile y los antros, para instalarse en eventos públicos, escolares y culturales. Lo que antes era visto como un género de nicho, hoy une a diferentes generaciones y contextos, mostrando su enorme influencia en la cultura popular mexicana.

Goyo | IMAGO7

¿Quién es la Cachirula?

Karla Julieta Sánchez, mejor conocida como La Cachirula o simplemente 'La Cachi', es una de las voces emergentes más destacadas del reggaetón y trap en México. Originaria de la Ciudad de México, ha logrado posicionarse rápidamente en la escena urbana gracias a su estilo fresco, letras pegajosas y colaboraciones con otros artistas del género.

Su tema "Beiby", lanzado junto a Loojan, ha ido escalando posiciones en las playlists de plataformas como Spotify y Apple Music, convirtiéndose en un himno para muchos jóvenes. Además, su presencia constante en redes sociales y su conexión con el público universitario han fortalecido su imagen como una artista cercana y auténtica.

La cantante | @cachirulaa

Un fenómeno que une música y cultura universitaria

La viralidad del video de Goyo demuestra cómo la música urbana y el entorno universitario pueden fusionarse de forma natural y divertida. Sin duda, el perreo de Goyo quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos más virales del año.

La cantante | @cachirulaa