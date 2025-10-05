Bad Bunny responde a los críticos tras ser elegido para el medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la música actual. El puertorriqueño no solo se prepara para hacer historia en el Super Bowl 2026, sino que también respondió con humor a las críticas que ha recibido por encabezar el show de medio tiempo. Durante su participación como anfitrión en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL), el pasado 4 de octubre, el cantante aprovechó el monólogo de apertura para enviar un mensaje directo a sus detractores.

Bad Bunny en SNL | AP

¿Qué dijo Bad Bunny sobre las críticas tras ser anunciado para el medio tiempo del Super Bowl?

Lejos de mostrarse incómodo, el artista usó la ironía como escudo y se ganó al público con una broma que recorrió las redes sociales. “Creo que todos están contentos, incluso Fox News”, dijo entre risas, dejando claro que las opiniones negativas no lo desestabilizan. Su comentario provocó carcajadas en el estudio y marcó el tono del resto de su presentación: seguro, auténtico y sin miedo a ser él mismo.

Bad Bunny ha sabido transformar la controversia en parte de su discurso. En lugar de responder con confrontación, lo hace con estilo y humor, recordando que su carrera ha estado llena de desafíos similares. Esta vez no fue la excepción, pues cada gesto suyo en el escenario pareció una declaración de independencia frente a quienes cuestionan su lugar en la cultura pop estadounidense.

Bad Bunny durante presentación | AP

El momento más emotivo de la noche llegó cuando el boricua cambió al español para hablar directamente a la comunidad latina. “Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, expresó, desatando una ovación en el estudio.

Con esas palabras, Bad Bunny dejó en claro que su éxito trasciende la música. Su mensaje resonó como una celebración del esfuerzo colectivo y una reafirmación del orgullo latino, en un contexto donde la representación cultural sigue siendo un tema clave.

Bad Bunny lanza advertencia para quienes no hablan español

La parte final de su monólogo fue el broche perfecto: “Si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!”. El público respondió con entusiasmo, entendiendo que el artista planea llevar el español al escenario del Super Bowl, algo que marcará un antes y un después en la historia del espectáculo.

Su paso por Saturday Night Live coincidió con una etapa especial de su carrera. Luego de una exitosa residencia en Puerto Rico y de consolidarse como un referente mundial, Bad Bunny se enfoca ahora en su próxima meta: conquistar el show de medio tiempo más visto del planeta.

Más allá de la música, su presencia en el Super Bowl simboliza un cambio cultural profundo. El puertorriqueño se ha convertido en un emblema de identidad y diversidad, demostrando que el idioma, el origen y la autenticidad también pueden ocupar el centro del escenario global.

Bad Bunny durante show | AP