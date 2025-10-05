¡Contundente! Paco Chacón reaparece con duro mensaje a Horacio Elizondo y el arbitraje

Francisco ‘Paco’ Chacón ha reaparecido en redes sociales para lanzar un duro mensaje a par de personajes, y de paso al arbitraje no solo de la Liga MX sino de la propia zona de Concacaf, el silbante destacó con una frase ingeniosa al referirse a este tema.

Fue a través de su cuenta oficial de X, que Chacón lanzó un texto sobre Felipe Ramos Rizo, exelemento de ESPN, y a Horacio Elizondo, el actual director técnico de la Comisión de Arbitraje, donde resaltó que se ha juntado el ‘hambre con las ganas de comer’, esto tras una foto juntos.

“Y que se junta el hambre con las ganas de comer. Del lado derecho el "Galán" Elizondo que vino a vender espejitos a México, bueno pal verso como buen sudamericano, el de la izquierda que no canta mal las rancheras “Chuchito” Ramos Rizo”, inició su mensaje Chacón.

En el mismo texto resaltó una descripción más sobre el exelemento de ESPN: “haciendo de las suyas en Guatemala, los dos traen un desmadre en sus distintos países, Así es fácil saber porque el arbitraje en Concacaf está como está”.

¿Quién es Horacio Elizondo?

Nacido el 4 de noviembre de 1963 en Quilmes, Argentina, Elizondo es recordado por su carrera como árbitro FIFA entre 1996 y 2006. Su legado incluye su presencia en el partido inaugural y la Final del Mundial de Alemania 2006, donde expulsó al francés Zinedine Zidane tras el famoso incidente con el defensa italiano Marco Materazzi.

Tras su retiro, Elizondo asumió roles clave en el desarrollo arbitral en Sudamérica. Fue director del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Futbol entre 2019 y 2022, destacándose por la implementación del VAR en 2020.

Además, lideró la Comisión de Arbitraje de la Asociación Argentina de Futbol y ha sido instructor FIFA para CONMEBOL y CONCACAF; actualmente es el director técnico de la Comisión de Árbitros en el futbol mexicano.

¿Dónde anda actualmente Felipe Ramos Rizo?

Felipe Ramos Rizo quien estuvo alrededor de dos décadas como analista arbitral con ESPN, dejó la empresa, para poner rumbo a Guatemala, donde se desempeña actualmente al frente de la Comisión de Árbitros de aquel país.

