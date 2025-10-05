David Faitelson destroza a Chivas por Matías Almeyda: "inútiles 'visionarios' que lo echaron"

La gran sorpresa futbolística del fin de semana llegó desde España. El Sevilla de Matías Almeyda dio un golpe de autoridad al vencer 4-1 al Barcelona, actual campeón de LaLiga, en un partido que dejó a propios y extraños con la boca abierta. El equipo del 'Pelado' desplegó un futbol intenso, valiente y eficaz que terminó humillando al cuadro blaugrana en su propia cancha.

La actuación del Sevilla provocó una ola de comentarios en redes sociales, tanto de aficionados como de periodistas. Uno de los más contundentes fue el del reconocido analista mexicano David Faitelson, quien aprovechó el momento para recordarle a Chivas el error que cometieron años atrás al dejar ir al estratega argentino.

Los reclamos de Faitelson | Captura de pantalla

A través de su cuenta oficial, Faitelson publicó un mensaje cargado de ironía y crítica: "¿Dónde estarán esos inútiles ‘visionarios’ que echaron a Matías Almeyda de Chivas? Yo conozco por lo menos a un par de ellos. ¡Qué sinvergüenzas!"

Este comentario rápidamente se viralizó entre la afición rojiblanca y los seguidores del periodista. Muchos coincidieron en que la salida de Almeyda fue uno de los errores más costosos de la directiva en la historia reciente del club, sobre todo considerando que fue el último técnico en darle un título de Liga MX a Chivas.

Almeyda en Chivas | IMAGO7

¿Cómo fue la salida de Almeyda de Chivas?

Almeyda llegó a Guadalajara en 2015 y revolucionó al equipo. Bajo su dirección, el Rebaño Sagrado ganó una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa y una Liga de Campeones de Concacaf, devolviendo al club un protagonismo que había perdido durante años. Sin embargo, los problemas con la directiva comenzaron a acumularse.

Diferencias con los dirigentes, en especial con José Luis Higuera, marcaron el inicio del fin. Según diversos reportes, la directiva impuso decisiones sobre plantel y refuerzos que chocaban con la visión de Almeyda. Esta falta de alineación llevó a una ruptura definitiva que terminó con la salida del entrenador argentino en 2018.

Almeyda en Chivas | IMAGO7

Desde entonces, Chivas no ha logrado repetir el éxito alcanzado con Almeyda. Varios entrenadores han pasado por el banquillo sin resultados sobresalientes, mientras que el argentino ha seguido creciendo como técnico en escenarios internacionales, ahora brillando en LaLiga con el Sevilla.

Faitelson no perdona

Fiel a su estilo polémico y directo, David Faitelson no dejó pasar la oportunidad de “cobrar factura” a la dirigencia de Chivas, recordando que desestimaron a un técnico que hoy compite y gana en Europa. Su comentario refleja el sentir de buena parte de la afición, que ve en Almeyda una etapa gloriosa que se rompió por malas decisiones internas.

Almeyda en Chivas | IMAGO7