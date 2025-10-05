Fans del Sevilla pidieron autógrafos a Hansi Flick tras goleada al Barcelona

El Barcelona vive un momento tenso después de haber ligado dos partidos consecutivos con derrota; el conjunto Culé no pudieron en su visita al Sánchez-Pizjuán y terminaron siendo goleados por el Sevilla con contundente 4-1.

Barcelona cayó goleado l AP

El revés no solo representó su primera derrota, dentro de La Liga, sino que representó ceder el liderato al Real Madrid; pese a todo Hansi Flick se llevó los reflectores y es que el entrenador alemán fue solicitado por parte de la afición local para autógrafos.

Hansi Flick dando autógrafos l CAPTURA

Cuando se dirigía a la salida algunos jugadores, incluido el DT, se pararon ante la presencia de aficionados con la playera del Sevilla para firmarles sus objetivos en los que resaltó Ronald Araujo y el polaco Szczesny.

Ronald Araujo l CAPTURA

¿Cómo fue la derrota?

Barcelona dio una de sus peores exhibiciones, en la actual temporada, y un reflejo de ello la primera anotación para los locales; Alexis Sánchez apareció desde el tiro penal, en el minuto 13, para abrir el marcador.

Al minuto 36 llegaría el segundo tanto para Sevilla ahora por conducto de Isaac Romero, cuando ya se terminaba la primera parte llegaría la ligera reacción del Barça con Marcus Rashford que en el agregado ponía el 2-1.

Sin embargo, llegaría otro par de goles para los nervionenses en los minutos finales; José Ángel Romero anotaba en el 90’ y Akor Adamar lo hacía en el agregado 90+6’ para sentenciar el resultado sorpresivo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El resultado adverso ante Sevilla se suma a la derrota que tuvo el Barcelona a mitad de semana ante el París Saint-Germain, dentro de la segunda fecha de la UEFA Champions League; entre las buenas noticias, es que ha llegado la Fecha FIFA, tiempo para reflexionar la seguidilla de resultados.

Barcelona pierde ante Sevilla l AP

¿Qué dijo Hansi Flick tras la goleada?

Hansi Flick aseguró que se luchará por los títulos después de las sensaciones vividas, especialmente ante Sevilla: “Es importante guardar estas sensaciones que tenemos y cuando volvamos del parón, luchar por todos lo títulos, por la Champions, la Copa, la Supercopa y LaLiga”.