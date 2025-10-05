¡Sorpresa en el Ramón Sánchez-Pizjuán! Sevilla goleó al Barcelona

El resultado de la Jornada 8 de LaLiga entre el Sevilla y el FC Barcelona, es sin duda el más sorprendente de la semana, pues el equipo catalan que llegaba como favorito, salió destrozado del histórico Sánchez-Pizjuán.

Gol de Sevilla I AP

Mal arranque del Barca

El equipo dirigido por Hansi Flick, no pudo mostrar su mejor futbo; llegadas tardías, malos pases y disparos que poco podían hacer ante el guardameta, Odisseas Vlachodimos, fueron la esencia de los Blaugranas.

Cuarto gol de Sevilla I AP

A diferencia del Barcelona, Sevilla salió ordenado y con ideas claras en el ataque, mismas que se reflejaron al minuto 13, donde tras una falta en el área, el colegiado marcó penal, el cual, Alexis Sánchez convirtió en gol.

Issac Romero, hizo lo propio al minuto 36, luego de una extraordinaria jugada que el jugador español culminó en el segundo de la noche y que parecía poner contra las cuerdas al Barcelona.

Al cierre de la primera mitad, los Culés recuperaron la memoria y su flamante refuerzo, Marcus Rashford, los metió de nuevo a la pelea, con un gol al minuto 45 antes de irse al descanso.

Derrota del Barcelon I AP

Encuentro sevillano

El complemento del juego vivió momentos de auténtica tensión, con llegadas de ambos equipos pero que no pudieron concretarse. Fue hasta el minuto 90 que el equipo de casa provecho que el Barcelona estaba tirado al frente y así en una contra, Jose Ángel Carmona, sentenció el 3-1.

Cuando parecía que las acciones ya habían terminado, una vez más el Sevilla aprovechó un error del Barcelona y con una gran llegada a la portería de Wojciech Szczęsny, Akor Además, sentenció el 4-1 que hizo vibrar a todo el estadio.

Con esta derrota, el Barcelona se queda por debajo del Real Madrid en el duelo por el primer lugar de LaLiga. Por su parte, Sevilla escaló un para de lugares y se posiciona como el cuarto lugar, con 13 unidades.

Jornada 8 de LaLiga I AP