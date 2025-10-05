¿A qué rivales se enfrentará México esta Fecha FIFA?

La Selección Mexicana empieza a pulir sus últimas armas de cara al inicio del Mundial 2026; los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre tendrán dos duelos en la siguiente Fecha FIFA con par de rivales sudamericanos que aseguraron su pase a la justa mundialista.

México contra Corea del Sur l IMAGO7

El primer duelo será el 11 de octubre cuando el Tri reciba a Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el duelo será uno de los más complicados para el combinado mexicano que tendrá la dura baja de Rodrigo Huescas.

El Tri llega con prácticamente toda sus figuras; sin embargo, no podrá contar además del lateral mexicano del Copenhague con Raúl Jiménez, debido a una lesión, además de la ausencia de Guillermo Ochoa, esta última por decisión técnica.

Santiago Giménez l IMAGO7

Jugadores convocados para el México vs Colombia

Los jugadores que sí estarán serán: Porteros; Ángel Malagón, Tala Rangel, Carlos Acevedo. Defensas; Mateo Chávez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo. Mediocampistas; Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez, Érick Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Diego Lainez y Marcel Ruiz.

Mientras que como delanteros estarán; Santiago Giménez, Julián Quiñones, Germán Berterame, César Huerta, Hirving Lozano y Alexis Vega, en busca de ganarse un lugar fijo con el seleccionado mexicano en estos dos compromisos.

El combinado cafetero llega con sus máximas figuras al juego en Estados Unidos; entre ellos; James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Rios, Luis Suárez y también los jugadores de Liga MX Kevin Mier y Álvaro Angulo.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cuál será el segundo juego en Fecha FIFA?

La Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador el próximo 14 de octubre. El cuadro mexicano buscará cerrar su participación en Guadalajara, en estadio de las Chivas, con todas sus figuras; aunque Ecuador se reservará algunas de sus piezas.

Javier Aguirre l IMAGO7