Efraín Álvarez señala sensaciones positivas para ganarle a Pumas

El futbolista de Chivas habló sobre la actualidad del equipo previo al duelo ante el cuadro auriazul

David Torrijos Alcántara
5 de Octubre de 2025

Chivas visita la Ciudad de México para enfrentarse a Pumas y las sensaciones son positivas luego de las últimas actuaciones, en las que mostraron un futbol que agradó a la afición, además de llevarse puntos importantes.

Álvarez previo a partido
Álvarez previo a partido | IMAGO7

Desde la llegada de Gabriel Milito, el Rebaño ha sido irregular, aunque de menos a más. Poco a poco se ha ganado la confianza de la afición y los jugadores son conscientes de lo que se vive en el equipo.

¿Qué dijo Efraín Álvarez previo al partido ante Pumas? 

Efraín Álvarez, una de las incorporaciones más importantes de Chivas para este torneo habló sobre las altas y bajas que ha tenido el equipo, pero señala que se han fortalecido para el duelo ante Pumas.

"Estamos bien... hemos pasado altas y bajas este torneo pero este equipo se ha mantenido fuerte, trabajando todos los días. Estamos listos para otra batalla", dijo Álvarez previo al partido contra Pumas.

"Estos partidos son muy importantes, tenemos que sumar de a tres para poder calificar", agregó sobre la importancia que tiene el duelo en el Estadio Olímpico Universitario para conseguir el objetivo de llegar a Liguilla.

Álvarez con Chivas
Álvarez con Chivas | IMAGO7

Álvarez reconoció las altas y bajas que ha vivido el equipo durante el torneo y resaltó que, pese a eso, el plantel ha mantenido la fortaleza y el trabajo diario para afrontar compromisos importantes. Esa sensación positiva se ha visto reflejada en las últimas actuaciones y en la obtención de puntos que han calmado, en parte, las críticas.

Desde la llegada de Gabriel Milito el Rebaño ha transitado por un proceso de adaptación: la irregularidad ha sido una constante, pero también aparecen indicios de evolución en la idea de juego y en la cohesión del equipo. El cuerpo técnico busca ahora consolidar esos avances de cara a la parte decisiva del campeonato.

Pumas, prueba clave para Chivas

El partido en el Estadio Olímpico Universitario se presenta como una prueba clave para las aspiraciones rojiblancas: además de lo que implica jugar frente a una afición exigente, Chivas necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la Liguilla y confirmar la mejoría mostrada en las jornadas recientes.

Álvarez en partido
Álvarez en partido | IMAGO7


 

