¡Capital Rojiblanca! Afición de Chivas llevan serenata previo al duelo ante Pumas

El Club Deportivo Guadalajara disputa este fin de semana un duelo crucial para sus aspiraciones de clasificarse a la Liguilla y previo al partido vs Pumas, la afición rojiblanca de la Ciudad de México le dio un recibimiento a Chivas como en casa.

Afición de Chivas lleva serenata en Ciudad de México | X: @Chivas

A pesar de que en esta ocasión no hubo recibimiento en el aeropuerto, aproximadamente más de un centenar de aficionados de Chivas se dieron cita por la noche en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo en el que se encontraba alojado el equipo rojiblanco para mostrar su apoyo previo a un duelo tan importante.

Jugadores se unen con la afición

Con pancartas y cánticos los aficionados de la autodenominada 'Capital Rojiblanca' alentaron a su equipo y como muestra de agradecimiento, jugadores salieron del hotel para devolver el gesto a sus aficionados.

Una buena parte del plantel, encabezados por Efraín Álvarez, salieron a las puertas del hotel para agradecer a la afición y de paso aprovecharon para también corear los cánticos que los aficionados llevaban rato entonando.

Jugadores cantan con la afición | X: @Chivas

¿Invasión rojiblanca en CU?

Como ya es costumbre cada que el equipo visita la Ciudad de México, se espera que haya una muy buena entrada en el duelo entre Chivas y Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y muy seguramente se verán una gran cantidad de camisetas del Guadalajara en las gradas.

Afición de Chivas en CU | IMAGO7