¡Historial Negro! Estos son los jugadores de Chivas que han tenido problemas legales

Este fin de semana, en las últimas horas de este sábado, Omar 'N', goleador histórico de las Chivas, fue acusado por un delito sexual contra una menor de edad, por lo que ha sido remitido a las autoridades correspondientes de Guadalajara, Jalisco.

Desafortunadamente, esta no es la primera ocasión en la que un jugador de Chivas, o que haya vestido los colores del Rebaño, esté inmiscuido en una situación fuera de lo legal.

Víctor Guzman | MEXSPORT

El primero de los casos, al menos de los conocidos, es el de Víctor Guzmán, jugador que estaba cerca de llegar a Chivas, procedente de los Tuzos de Pachuca en 2020.

El fichaje de "El Pocho" se cayó debido a que dio positivo en un control antidopaje, nunca se dio a conocer (de forma oficial) ni la sustancia ni el tiempo por el que Guzmán estuvo suspendido.

Dieter Villalpando | MEXSPORT

Meses después del incidente del Pocho, Dieter Villalpando fue separado del club por un problema legal que implicó a una menor de edad, Chivas no se esperó a la resolución judicial y lo separó del plantel con efecto inmediato.

Villalpando salió de Chivas, consiguió un amparo temporal y, hasta la fecha, el caso sigue abierto.

Ahora, el máximo goleador del club es uno de los jugadores o exjugadores que se unen a la lista de los jugadores de Chivas que se han visto inmiscuidos en temas legales.

Omar 'N' | IMAGO7