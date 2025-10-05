Omar “N” permanecerá en prisión preventiva; el viernes se determinará si es vinculado 

El exfutbolista del Guadalajara, Omar “N”, fue presentado para su audiencia en el Juzgado de Control y Juicio Oral Distrito 1 la mañana de este domingo, en donde se le precisó los motivos de su detención.

Será este viernes 10 de octubre cuando la autoridad dé a conocer si el exgoleador mexicano será vinculado, esto después de que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas. Esto tiene como fin dar más tiempo para elaborar la estrategia de defensa, presentar pruebas, o buscar una solución alterna

Omar 'N' fue detenido por acusación de abuso sexual infantil | MEXSPORT

“Con una carpeta de investigación integrada de manera adecuada, se expusieron los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas.

“Por este motivo, será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar ‘N' por el delito señalado, previsto en el artículo 142-L, fracciones I y II, en relación con el 142-Ñ, fracciones I, III, IV, V y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco”, se lee en el comunicado".

Será la próxima semana que la autoridad tome una decisión | MEXSPORT

Después de esta determinación, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, para garantizar la continuidad del proceso.

De igual manera se informó en el comunicado que las investigaciones para obtener datos que permitan esclarecer lo sucedido.

Omar 'N' fue detenido este sábado | MEXSPORT

“De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar “N” habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos.

“La Fiscalía del Estado subraya su compromiso con la procuración de justicia en los casos donde las infancias y adolescencias resulten vulneradas, por lo que continuará con las indagatorias necesarias para evitar la impunidad en estos casos”, concluyó.

Omar 'N' permanecerá en prisión preventiva | MEXSPORT