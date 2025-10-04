Diddy es sentenciado por prostitución: esto dijo el juez y su último mensaje

El ídolo del hip-hop, empresario y productor musical Sean “Diddy” Combs fue condenado a 50 meses de prisión por delitos vinculados a prostitución, en un caso que estremeció a Estados Unidos por las revelaciones sobre violencia y prácticas sexuales extremas.

El juez Arun Subramanian, al dictar sentencia, fue tajante: “La explotación y la violencia contra las mujeres se castigan con toda la dureza de la ley”, dijo al imponer también una multa de 500 mil dólares, la máxima permitida.

Aunque Combs fue absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y conspiración criminal, la sentencia marca el derrumbe de una de las figuras más poderosas de la música urbana. Por ahora, el rapero deberá seguir tras las rejas al menos hasta 2028, descontando el año que ha pasado en prisión desde su arresto en septiembre de 2024.

Sean “Diddy” Combs pasará más de 4 años en la cárcel / Redes Sociales

Un castigo ejemplar

Durante el juicio, la fiscalía acusó a Diddy de usar su fama y dinero para abusar de mujeres durante décadas. Aunque el jurado lo exoneró de cargos que podrían haberle costado cadena perpetua, el juez consideró que su conducta ameritaba un castigo firme.

El gobierno incluso criticó que el productor ya tenía agendados compromisos musicales en Miami para la próxima semana. “Fue el colmo de la arrogancia”, lanzó uno de los fiscales.

La familia del rapero estuvo presente durante el juicio / Redes Sociales

“Estaba fuera de control”

Durante la audiencia, Diddy rompió el silencio que mantuvo durante meses y pidió clemencia al tribunal: “Una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar fue guardar silencio y no poder expresar cuánto lamento mis acciones”, dijo.

También ofreció disculpas a Cassie Ventura, su ex pareja y testigo clave del caso: “Estaba enfermo por las drogas, estaba fuera de control”, confesó.

El rapero pidió perdón por su comportamiento y dijo fue consecuencia de las drogas / Redes Sociales

Y aunque dijo haber aprendido la lección, suplicó una nueva oportunidad: “No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro”, afirmó. “Quiero volver a ser un buen hijo y un líder en mi comunidad”.

Pero esta vez, el escenario no es una alfombra roja ni un escenario lleno de fans: es una celda, y el beat que lo acompaña es el de la justicia.

Todo indica que el imperio que construyó se ha derrumbado / Redes Sociales