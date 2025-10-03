¿Cárcel por hacer memes? La polémica Ley Anti-Stickers de Morena

La diversión en redes sociales podría tener consecuencias legales. Un diputado de Morena presentó una iniciativa conocida como la "Ley Anti-Stickers", que plantea castigos de hasta seis años de cárcel para quienes usen memes, imágenes o videos alterados digitalmente con el fin de ridiculizar o dañar la reputación de alguien. La propuesta ya encendió el debate entre quienes la consideran necesaria para frenar el ciberacoso y quienes la ven como una amenaza a la libertad de expresión.

La presidenta Claudia Sheinbaum con el diputado federal Armando Corona Arvizu/X

¿Qué propone la Ley Anti-Stickers?

El diputado federal de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y penalizar con de tres a seis años de prisión a quienes utilicen inteligencia artificial o herramientas digitales para crear, manipular o difundir imágenes, videos, audios o representaciones sin consentimiento, con el fin de “ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la dignidad” de una persona.

Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal/X

¿Qué tipo de contenido podría ser castigado?

La iniciativa busca castigar la creación y difusión de:

Memes, stickers o gifs que afecten la imagen de una persona.

Videos o audios manipulados con inteligencia artificial (deepfakes).

Contenido viral que cause daño psicológico, laboral o social a la víctima.

Si la víctima es un servidor público, las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad.

Según el documento de la iniciativa, se agregarían los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal/X

¿Por qué se propone esta ley?

Corona Arvizu argumenta que la medida busca combatir el ciberacoso y la violencia digital, en especial contra mujeres y menores de edad. Además, pretende proteger la identidad digital frente al uso no consentido de imágenes o audios alterados.

¿Una medida de protección o un riesgo para la libertad de expresión?

Aunque la propuesta busca proteger a las víctimas del acoso digital, ha generado críticas por su posible uso político. Especialistas advierten que términos como “ridiculizar” o “dañar la reputación” podrían ser utilizados para censurar la sátira o el humor político, pilares del debate en internet.