Intoxicación masiva en primarias de Tijuana: ¿qué pasó con los desayunos escolares?

Este viernes 3 de octubre, decenas de niños en al menos ocho escuelas primarias de Tijuana presentaron síntomas de intoxicación alimentaria. Los alumnos habían consumido los desayunos escolares distribuidos por la empresa AB Alimentos, dentro del programa “Pancita llena, corazón contento” impulsado por la gobernadora Marina del Pilar. La situación ha generado preocupación entre padres de familia y cuestionamientos sobre la calidad y seguridad de los alimentos en el programa.

¿Qué ocurrió en las escuelas de Tijuana?

Durante la mañana, los estudiantes comenzaron a presentar vómitos, diarrea y dolor abdominal poco después de consumir el desayuno. La directora de la escuela primaria Héroes de la Reforma, Angelina Díaz Álvarez, pidió a los padres trasladar a sus hijos a hospitales y conservar los recibos médicos para que la empresa cubriera los gastos.

Respuesta de las autoridades

Bomberos, Cruz Roja y personal de la Secretaría de Salud de Baja California acudieron a las escuelas para atender a los menores. La gobernadora Marina del Pilar aseguró que los niños se encuentran fuera de peligro y que se está realizando una investigación para determinar las causas del incidente y establecer responsabilidades.

Impacto en el programa de desayunos escolares

AB Alimentos Nutraseuticos Funcionales S.A. de C.V. firmó un contrato en 2024 para repartir más de 34,000 platillos al día en las escuelas públicas, con un costo de 24.65 pesos por desayuno. La adjudicación de 2025 aumentó el precio a 26.46 pesos por comida. El incidente genera dudas sobre la calidad y seguridad de los alimentos ofrecidos en el programa.

El Gobierno de Baja California continuará el seguimiento médico de los estudiantes afectados y la investigación para garantizar que no se repitan incidentes similares en el programa de desayunos escolares.