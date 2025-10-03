Caso Guardería ABC: capturan a Sandra Lucía Téllez en EE.UU. y la entregan a FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Sandra Lucía Téllez Nieves, socia fundadora de la Guardería ABC, señalada por su responsabilidad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y otros 106 resultaron heridos.

Téllez fue deportada de Estados Unidos y entregada en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, tras permanecer prófuga desde 2016. Actualmente, ya se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo para cumplir la condena dictada en su contra.

El incendio de la Guardería ABC fue una tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora/Gob MX

¿Quién es Sandra Lucía Téllez y cuál es su condena?

Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las socias propietarias de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS. Tras las investigaciones, en 2016 fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de prisión, sin embargo, tras varios amparos y apelaciones, la pena se redujo a 5 años y 7 meses.

Durante ese tiempo, Téllez permaneció prófuga hasta ser detenida en Arizona en enero de 2025. Desde entonces estaba bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses hasta su deportación controlada hacia México.

De acuerdo con los padres de las víctimas, Téllez es responsable del homicidio culposo de los 49 menores fallecidos y de lesiones culposas a los 106 sobrevivientes.

Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las socias propietarias de la Guardería ABC/FGR

Irregularidades en la Guardería ABC

El incendio del 5 de junio de 2009 se originó en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y rápidamente alcanzó las instalaciones de la Guardería ABC.

49 niños murieron : 25 niñas y 24 niños, todos menores de cinco años.

106 sobrevivientes : más de 70 con quemaduras graves y 39 con daños permanentes en su organismo.

Fallas de seguridad: las salidas de emergencia estaban bloqueadas y el inmueble no cumplía con las medidas mínimas de protección civil.

Cada 5 de junio, el gobierno mexicano conmemora un Día de Luto Nacional en memoria de lo ocurrido y en solidaridad con las familias afectadas/RS

A lo largo de los años, más de 20 exfuncionarios públicos fueron responsabilizados por omisiones e irregularidades; sin embargo, varios ya han fallecido y los procesos contra otros siguen sin sentencia firme.