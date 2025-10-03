Hamás acepta el plan de paz de Trump… ¡pero pone condiciones!

La guerra en Gaza podría tener un punto de giro. Este viernes, el grupo Hamás aceptó algunos puntos del plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump, incluido uno de los temas más sensibles del conflicto: la liberación de los rehenes. Sin embargo, advirtió que hay elementos que todavía deben negociarse entre las facciones palestinas.

La declaración llegó apenas unas horas después de que Trump lanzara una advertencia directa a través de su plataforma Truth Social: “Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump fijó como plazo límite las 22:00 GMT del domingo para que Hamás acepte su propuesta, la cual ya fue aprobada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y celebrada por parte de la comunidad internacional.

Donald Trump amenazó a Hamás de rendirse o ser eliminado / Redes Sociales

Liberación, desarme y una figura inesperada

El plan contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes en 72 horas, el desarme completo de Hamás y la retirada progresiva del ejército israelí de Gaza. Pero lo que más llamó la atención fue que la autoridad de transición sería encabezada por el propio Donald Trump.

"Habría un acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico", pide Hamás, así como y se debatirá "un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad”.

Desde Hamás, Mohamad Nazal, integrante de su comité político, advirtió que el plan tiene puntos preocupantes.

“Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo”, señaló. “Pronto anunciaremos nuestra posición”, agregó, dejando el futuro del conflicto en vilo.

Hamás apunta a la paz pero sin dar el territorio a Israel / Especial

¿Negociación o infierno?

Aunque Israel dio luz verde al plan, países mediadores como Egipto y Qatar aseguran que hay detalles que deben seguir negociándose. Mientras tanto, Trump parece decidido a cumplir su promesa de traer de vuelta a los rehenes antes del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre, que detonó la guerra.

A estas alturas, todo puede pasar. Si Hamás acepta, el conflicto podría entrar en una nueva etapa. Si no… ya sabemos lo que prometió Trump.

Los acuerdos se tendrán que debatir para que ambas partes queden satisfechas / Redes Sociales