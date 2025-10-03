Taxis CDMX: Así planean renovar 73 mil unidades en este 2025

Más de la mitad de los taxis que circulan en la Ciudad de México ya no deberían estar en las calles. Un total de 73 mil 693 unidades superaron los 10 años de servicio, por lo que han rebasado el límite legal de vida útil establecido en la Ley de Movilidad.

Esto significa que el 62.22% del total de la flota de taxis capitalina está en condiciones obsoletas. Son vehículos que no solo ya dieron lo que tenían que dar, sino que además representan un riesgo para pasajeros y peatones, y contribuyen fuertemente a la contaminación.

El problema no se detiene ahí. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), en los próximos dos años se sumarán otros 22 mil 394 taxis al montón de coches que ya no deberían prestar servicio.

“Cerca del 97 por ciento de todo el parque vehicular proporciona el servicio con unidades mayores a cinco años de antigüedad, por lo que se considera que son vehículos que no cuentan con estándares de seguridad, eficiencia y accesibilidad universal”, señaló la dependencia.

Las autoridades buscan cambiar los taxis con más de 5 años de antigüedad / Redes Sociales

¿Y los nuevos?

Mientras tanto, solo mil 293 unidades son modelos 2024 y 2025. Es decir, apenas el 1.09% de la flota. Y peor aún: durante todo 2023 apenas se sustituyeron 20 taxis por eléctricos.

Los altos costos son el gran obstáculo. Según el diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial, un taxi a combustión interna cuesta 289 mil pesos y un eléctrico o híbrido más de 465 mil pesos. Todo esto, sin contar el alza de gasolina y derechos que hace más difícil financiar un vehículo nuevo.

La Semovi también reconoce que el sector lleva 12 años con la tarifa congelada. ¿Resultado? Los concesionarios no tienen cómo ahorrar para renovar.

Los conductores tendrán la opción de cambiar a autos eléctricos / Redes Sociales

Plan de rescate (limitado)

Con este escenario, la Semovi anunció el Programa de Sustitución Vehicular para Taxis 2025, que pretende ayudar a cambiar una parte del parque vehicular con incentivos económicos:

$200,000 pesos para taxis eléctricos (hasta 61 concesionarios)

$150,000 pesos para unidades híbridas

$120,000 pesos para vehículos a gasolina eficientes (hasta 333 apoyos)

En todos los casos, $20,000 adicionales si el vehículo incluye asiento giratorio para accesibilidad

Pero los números no dan. Si hay casi 74 mil taxis obsoletos, y los apoyos solo alcanzan para unos 400 vehículos… el camino será largo.

El presupuesto será insuficiente para renovar a todas las unidades viejas / Redes Sociales