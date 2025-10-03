Caso B-King y Regio Clown: Revelan dónde fueron asesinados los colombianos

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que los DJ colombianos B-King y Regio Clown no sólo fueron encontrados en el Estado de México, sino que ahí mismo fueron asesinados.

“La información que tenemos hasta ahora, no es sólo que los cuerpos fueron localizados en el Estado de México, sino que el homicidio ocurrió en el Estado de México”, dijo en conferencia.

Los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez y Jorge Herrera —mejor conocidos como DJ B-King y DJ Regio Clown— fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, un día después de haber sido reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

Jorge Herrera y Bayron Sánchez venían según a una serie de presentaciones en México / Redes Sociales

El caso lo investiga Edomex, pero CDMX colabora

Bertha Alcalde explicó que la investigación corre a cargo de la Fiscalía mexiquense, pues se tiene conocimiento de que ambos músicos salieron de la CDMX en un vehículo y que el crimen ocurrió en esa entidad.

“Esta investigación la está llevando a cabo el Estado de México, eso es muy importante recalcarlo. También las detenciones a las que se hacen mención, fueron hechas por el Estado de México. Así que es la Fiscalía del Estado de México quien podría informar sobre la razón de la detención de estas personas, y los avances específicos al homicidio”, indicó.

Los colombianos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán / Redes Sociales

CDMX aporta seguimiento a vínculos internacionales

La fiscal capitalina recalcó que la FGJ-CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana están colaborando con el seguimiento de los movimientos previos al crimen, especialmente mediante el análisis de cámaras de vigilancia.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en general las autoridades de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaría de Seguridad, estamos colaborando con esta investigación, sobre todo en lo que respecta a los hechos previos al homicidio; los seguimientos a cámaras de los vehículos, en general, el análisis de identificación de posibles responsables del hecho, junto con la Fiscalía del Estado de México”, detalló.

La investigación está corriendo por la Fiscalía del Edomex y no de la capitalina / Redes Sociales