Nicky Jam se gradúa de doctor Honoris Causa en Colombia

A sus 44 años, Nicky Jam dejó claro que los logros no solo se miden en premios musicales ni reproducciones millonarias. Este 2 de octubre, el reggaetonero recibió el doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural por parte de la Universidad de la Costa (CUC) en Barranquilla, Colombia, un país que ha sido clave en su carrera y su transformación personal.

El artista, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, fue distinguido por su impacto en la cultura musical y su capacidad de sobreponerse a momentos difíciles, convirtiéndose en un modelo para las nuevas generaciones.

“Este reconocimiento exalta no solo su obra musical, sino también su capacidad de resiliencia, que lo convierte en un referente para las nuevas generaciones”, explicó Mario Maury Ardila, presidente del Consejo Directivo de la CUC.

Nicky Jam recibió el reconocimiento por parte de la Universidad de la Costa en Barranquilla / IG: @nickyjam

De Colombia al mundo… y ahora Doctor

Desde sus inicios en los años 90, Nicky Jam ha sido una figura clave en la evolución del reggaetón. Comenzó en Colombia, donde rápidamente se hizo de un nombre en la escena urbana, y desde entonces su carrera ha cruzado fronteras con hits como “Travesuras”, “Whine Up” y “Hiekka”.

Además de la música, ha incursionado en otros ámbitos como la gastronomía y el entretenimiento audiovisual. Su serie autobiográfica, disponible en Netflix, es prueba de que su historia conecta a nivel personal con miles de fans.

El colombiano presumió su logro junto a su esposa / IG: @nickyjam

“La educación es todo”

Durante la ceremonia, Nicky Jam no solo recibió el diploma con una sonrisa, también compartió un mensaje potente que fue aplaudido de pie por los presentes: “Estar aquí es un honor. He ganado Grammys y muchos premios, pero nada es tan gratificante como este reconocimiento. Mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que la hace pobre. Siempre he tenido en mente que la educación es todo”, dijo el reggaetonero frente al auditorio.

También tuvo un momento emotivo al recordar a su padre, quien habría estado especialmente orgulloso de este logro: “Uno de los premios que mi papá quería ver era este que tengo en las manos”.

En sus redes sociales, agradeció públicamente el nombramiento y reiteró su compromiso con seguir creando: “Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”.

Su forma de escalar gracias a su talento le dio la distinción / IG: @nickyjam