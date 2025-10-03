¿Murió un policía tras los ataques en la marcha del 2 de octubre? Esto dijo la SSC

La conmemoración por el 2 de octubre en la Ciudad de México terminó en violencia. Más de 90 policías fueron atacados con petardos, fuego y golpes, lo que generó una ola de desinformación en redes sociales, donde se afirmó que varios uniformados habían muerto. Pero, ¿qué hay de cierto?

Durante la noche del jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, acudió a un hospital en la colonia Roma para verificar el estado de salud de los policías heridos.

“Ahorita visitamos a 14 compañeros que están internos en este hospital; tenemos solamente dos compañeros que van a necesitar más tiempo de recuperación, que van a necesitar atenciones de mayor plazo y el resto de los compañeros muy probablemente los darán de alta en las siguientes horas”, explicó el funcionario.

Los policías heridos fueron llevados a varios hospitales / Redes Sociales

Tres elementos siguen graves

El Dr. Antonio Hernández Bastida, quien atiende a varios de los elementos lesionados, dio detalles del caso más delicado: “Tenemos una lesionada de Policía Bancaria que tiene lesiones en la mitad del cuerpo con petardo y tenemos un policía grave en la terapia intensiva; está intubado con quemaduras en el cuerpo y quemaduras en vía aérea por gasolina”.

Una ficha informativa de la SSC detalló que 94 policías fueron trasladados a hospitales para su atención especializada. La mayoría podría ser dada de alta en las próximas horas, pero tres de ellos se reportan como delicados. Además, los servicios médicos atendieron a 29 civiles durante la protesta, aunque no se confirmó cuántos fueron trasladados a hospitales.

Los policías solo contuvieron las protestas pero no actuaron / Redes Sociales

De 500 a 1,500 policías desplegados

Desde el inicio, la SSC tenía prevista la participación de 500 policías de distintos agrupamientos: preventiva, bancaria, industrial, tránsito, además del ERUM. Pero la marcha escaló en violencia.

“Las fuerzas de seguridad acompañaron la marcha para contener y encauzar a los contingentes, por ello acudieron con escudo, casco, rodilleras, extintores, para evitar poner en riesgo a los manifestantes”, explicó Vázquez.

La violencia detonó un refuerzo de elementos: se triplicó la presencia hasta llegar a 1,500 policías. Ahí fue cuando se registraron agresiones directas con bombas molotov y otros objetos contundentes. Algunos de los policías más afectados pertenecen a Cobras, Vikingos y la Unidad de Protección Ciudadana Centro, y actualmente son atendidos en un hospital privado.

Hay un policía intubado y en terapia intensiva / Redes Sociales

¿Murieron policías tras los ataques?

No. La SSC desmintió que haya policías fallecidos, pese a los rumores difundidos en redes sociales que hablaban de tres muertos. Hasta el momento, los elementos heridos siguen bajo atención médica y se espera que la mayoría sea dada de alta en breve.