Mexicano hace examen de titulación con ayuda de lentes inteligentes, pero lo descubren

En un hecho que ha levantado un intenso debate ético y tecnológico, un estudiante de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) fue detectado transmitiendo su examen de titulación mediante unos lentes inteligentes. El suceso ocurrió durante una evaluación de CENEVAL de la carrera de Economía.

Las aulas universitarias ahora son espacios que enfrentan nuevos retos frente a la tecnología emergente/iStock

El momento en que la tecnología se vuelve herramienta de fraude

De acuerdo con Claudia Elena González Acevedo, titular de la Secretaría de Servicios Escolares de la UASLP, el caso se registró en agosto. Una vez descubierto el acto, el examen fue retirado al alumno, y se levantó un acta por considerarlo una falta grave de ética académica. El asunto fue turnado al Consejo Universitario para determinar las sanciones y alternativas de titulación que podrían aplicarse.

El suceso ocurrió durante una evaluación de CENEVAL de la carrera de Economía/iStock

Los lentes utilizados tenían capacidades para grabar y transmitir en tiempo real. Aunque no se ha confirmado públicamente el modo exacto de transmisión (si fue por redes sociales, videollamada, u otra vía), la universidad considera estos equipos como “sofisticados y costosos” y con funcionalidad avanzada.

A pesar de la gravedad del acto, la UASLP no ha catalogado el evento como una falta tipificada en sus normativas universitarias vigentes, lo que complica la imposición de sanciones drásticas. Por ahora, el estudiante podría tener todavía opciones de presentar el examen en otra ocasión.

El caso abrió el debate sobre los límites del uso de dispositivos inteligentes en evaluaciones académicas/iStock

Retos para la universidad frente a tecnologías emergentes

Ante este suceso, la universidad ha anunciado que implementará “nuevas medidas tecnológicas y capacitación” para prevenir incidencias semejantes en procesos evaluativos futuros, particularmente en modalidades en línea. El objetivo será fortalecer los protocolos de vigilancia y detección del uso de dispositivos inteligentes ocultos.

Autoridades académicas deberán decidir el castigo al estudiante y posibles reformas en los reglamentos/iStock

Se planea capacitar al personal aplicador para identificar lentes, plumas, relojes o anexos “inteligentes” que podrían emplearse para hacer trampa. También se estudia la adopción de herramientas tecnológicas que impidan el uso de dispositivos no autorizados durante exámenes.