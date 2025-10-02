La Casa de los Famosos México 2025 rompe récords y confirma cuarta temporada

La Casa de los Famosos México (LCDLFM) continúa consolidándose como el reality show más exitoso de la televisión y las plataformas digitales en el país. Su tercera temporada no solo ha conquistado a millones de espectadores, sino también al mundo de las marcas, al lograr cifras históricas de integración y ventas.

La temporada actual ha logrado 68 clientes confirmados con distintas marcas, de los cuales 35 son nuevos, que no habían participado en temporadas anteriores. Esto ha generado un incremento del 20% en ventas respecto a la segunda temporada, consolidando el programa como un espacio estratégico para la promoción de productos.

Entre las marcas participantes destacan Jumex, Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi, Geely, Scrub Daddy y Cklass, entre muchas otras, sumando más de 1,300 acciones integradas dentro de LCDLFM para promocionar productos y servicios.

Audiencia récord y participación del público

En términos de audiencia, LCDLFM ha superado los 132 millones de espectadores en lo que va de la temporada. La audiencia dominical en Las Estrellas supera en más del 190% a la competencia más cercana, consolidando su liderazgo absoluto en la televisión abierta.

La novena Gala de Eliminación reunió a más de 14.6 millones de personas solo en tele abierta, y registró el mayor número de votos en la temporada, con 25.3 millones de votos, acumulando ya más de 151 millones de votos en total.

Todos los participantes de La Casa de los Famosos México 2025 3/La Casa de los Famosos México

Éxito digital y presencia en redes

El éxito de La Casa de los Famosos México no se limita a la televisión. La plataforma ViX alcanza 27.9 millones de usuarios, con la mayor permanencia en Acceso Total, donde 54% de los usuarios se mantienen activos, mientras que los contenidos en internet suman 779 millones de visualizaciones de video.

La plataforma ViX alcanza 27.9 millones de usuarios con la mayor permanencia en Acceso Total/VIX

Las redes oficiales del programa en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube acumulan 14.9 mil millones de video views, 18.1 mil millones de impresiones y 611 millones de interacciones, mientras que el sitio oficial de LCDLFMx ha llegado a más de 23.9 millones de usuarios.

¿Habrá una cuarta temporada?

Ante el éxito rotundo en televisión, streaming y redes sociales, la producción confirmó que La Casa de los Famosos México tendrá una cuarta temporada, asegurando que el fenómeno continuará y que nuevas marcas y talentos se sumarán a la experiencia.