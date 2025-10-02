Escuelas de CDMX tendrán lentes de realidad virtual e impresoras 3D

Mixtli Digital es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que busca transformar las aulas de educación básica en espacios digitales, equipándolas con tecnología de última generación. El nombre "Mixtli", que significa "nube" en náhuatl, refleja el objetivo de integrar herramientas digitales en el proceso educativo. La inversión total del programa asciende a 1,422 millones de pesos y se implementará a lo largo de seis años.
Tecnologías que integran las aulas Mixtli
Las escuelas beneficiadas recibirán una variedad de dispositivos y herramientas tecnológicas, entre las que se incluyen:
30 computadoras de alto rendimiento
60 tabletas con carcasas
Un pizarrón digital táctil con videocámara
Lentes de realidad virtual
Una impresora 3D
Un proyector y una laptop
Microcontroladores Arduino para aprendizaje en programación
Un telescopio digital
Estas herramientas permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como fomentar el pensamiento crítico y la creatividad.
Arranque del programa en la Escuela Secundaria 166
El programa Mixtli Digital comenzó oficialmente en la Escuela Secundaria 166 "Alfonso Reyes", ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de inauguración, destacando que esta iniciativa representa una transformación profunda en la manera en que se enseña y aprende en la Ciudad de México.
Objetivos y visión del programa
Mixtli Digital tiene como objetivo principal democratizar el acceso a la tecnología en las escuelas públicas de la capital. Se busca que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan las mismas oportunidades para desarrollar habilidades digitales y prepararse para los retos del futuro. Además, el programa pretende fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, integrando herramientas digitales que hagan más dinámico y efectivo el proceso educativo.
¿Qué sigue para el programa Mixtli Digital?
Tras el arranque en la Escuela Secundaria 166, el programa se expandirá progresivamente a más de 3,000 escuelas de nivel básico en la Ciudad de México. Se espera que, para el final de la administración actual, todas las escuelas públicas cuenten con aulas equipadas con tecnología de vanguardia, transformando así el panorama educativo de la capital.