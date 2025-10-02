Escuelas de CDMX tendrán lentes de realidad virtual e impresoras 3D

La Ciudad de México inaugura el programa Mixtli Digital, que dotará a más de 3,000 escuelas de nivel básico con herramientas tecnológicas avanzadas

El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Mixtli Digital | Gobierno de la Ciudad de México
Laura Reyes Medrano
2 de Octubre de 2025

Mixtli Digital es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que busca transformar las aulas de educación básica en espacios digitales, equipándolas con tecnología de última generación. El nombre "Mixtli", que significa "nube" en náhuatl, refleja el objetivo de integrar herramientas digitales en el proceso educativo. La inversión total del programa asciende a 1,422 millones de pesos y se implementará a lo largo de seis años.

Alumnos de la Escuela Secundaria 166 "Alfonso Reyes"/Gobierno de la CDMX
Tecnologías que integran las aulas Mixtli

Las escuelas beneficiadas recibirán una variedad de dispositivos y herramientas tecnológicas, entre las que se incluyen:

  • 30 computadoras de alto rendimiento

  • 60 tabletas con carcasas

  • Un pizarrón digital táctil con videocámara

  • Lentes de realidad virtual

  • Una impresora 3D

  • Un proyector y una laptop

  • Microcontroladores Arduino para aprendizaje en programación

  • Un telescopio digital

Estas herramientas permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como fomentar el pensamiento crítico y la creatividad.

Estas herramientas permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas/Gobierno de la CDMX
Arranque del programa en la Escuela Secundaria 166

El programa Mixtli Digital comenzó oficialmente en la Escuela Secundaria 166 "Alfonso Reyes", ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia de inauguración, destacando que esta iniciativa representa una transformación profunda en la manera en que se enseña y aprende en la Ciudad de México.

Clara Brugada Molina encabezó la ceremonia de inauguración/Gobierno de la CDMX
Objetivos y visión del programa

Mixtli Digital tiene como objetivo principal democratizar el acceso a la tecnología en las escuelas públicas de la capital. Se busca que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan las mismas oportunidades para desarrollar habilidades digitales y prepararse para los retos del futuro. Además, el programa pretende fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, integrando herramientas digitales que hagan más dinámico y efectivo el proceso educativo.

Mixtli Digital tiene como objetivo principal democratizar el acceso a la tecnología en las escuelas públicas de la capital/Gobierno de la CDMX
¿Qué sigue para el programa Mixtli Digital?

Tras el arranque en la Escuela Secundaria 166, el programa se expandirá progresivamente a más de 3,000 escuelas de nivel básico en la Ciudad de México. Se espera que, para el final de la administración actual, todas las escuelas públicas cuenten con aulas equipadas con tecnología de vanguardia, transformando así el panorama educativo de la capital.

