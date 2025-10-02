Enfrentamiento en el Zócalo tras marcha del 2 de octubre deja policías heridos

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) y un grupo numeroso de personas encapuchadas marcó el final de las protestas conmemorativas por los 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Petardos, proyectiles, empujones y jaloneos se registraron en el Zócalo de la Ciudad de México entre integrantes del llamado bloque negro y los policías capitalinos.

Protesta del 2 de octubre en la CDMX termina con disturbios y lesionados en el Zócalo/N+

¿Qué sucedió durante la marcha?

La movilización también incluyó exigencias de justicia por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y demandas de grupos propalestinos que solicitan la liberación de los connacionales de la Flotilla Global Sumud detenidos recientemente por Israel.

En la plancha del Zócalo se registró un primer enfrentamiento. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo los policías emplearon gas extintor blanco y un gas de color naranja para dispersar a los manifestantes, quienes rodearon a los efectivos y les arrojaron piedras y petardos. Durante los disturbios, un reportero de N+ resultó lesionado.

🚨Se salen de control las agresiones y la #violencia en marcha del #2deoctubre. Un compañero de prensa resulta lesionado en medio de los petardos que lanzan encapuchados contra policías de la @SSC_CDMX. pic.twitter.com/OUPUJ2Ni7r — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) October 2, 2025

Brigada Marabunta sobrepasada y heridos

El bloque negro superó a la Brigada Marabunta, encargada de contener a los encapuchados. En la aglomeración, un policía cayó al suelo y fue golpeado por personas vestidas de negro. En el Zócalo, manifestantes improvisaron fogatas con los escudos que lograron arrebatar a los uniformados.

Encapuchados del bloque negro agreden a uno de los elementos de la policía capitalina que se encuentran en la marcha del 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco #2DeOctubre



pic.twitter.com/PEUGniY2IE — Central Municipal (@Central_CM) October 3, 2025

Elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontraban en el sitio para registrar la actuación de las autoridades, mientras que medios de comunicación tuvieron que replegarse a las orillas de la protesta.

Petardos y fogatas en el Zócalo de la CDMX/N+

Atención a heridos

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ingresó al Zócalo para atender tanto a manifestantes como a policías lesionados. Hasta el momento las autoridades capitalinas no han emitido ningún informe.