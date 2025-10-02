Alerta amarilla en CDMX por fuertes lluvias y posible granizo este jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una alerta amarilla este jueves 2 de octubre debido a lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se prevé que las precipitaciones oscilen entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h y actividad eléctrica en algunas zonas.

Se prevé que las precipitaciones oscilen entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h. / X/@SGIRPC_CDMX

¿Qué implica la alerta amarilla para la población?

La alerta amarilla indica que las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo moderado para la población. Se recomienda a los habitantes de las alcaldías afectadas extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, debido a posibles encharcamientos y caída de granizo que pueden afectar la movilidad.

Se recomienda a los habitantes de las alcaldías afectadas extremar precauciones. / SSC

Recomendaciones de Protección Civil

Evitar zonas inundables : No transitar por calles con encharcamientos o corrientes de agua.

: No transitar por calles con encharcamientos o corrientes de agua. Mantener coladeras libres : Barrer coladeras cercanas para evitar obstrucciones y encharcamientos.

: Barrer coladeras cercanas para evitar obstrucciones y encharcamientos. Uso de paraguas o impermeables : Portar equipo adecuado para protegerse de la lluvia y granizo.

: Portar equipo adecuado para protegerse de la lluvia y granizo. Atención a niños y adultos mayores: Acompañarlos y brindar apoyo durante las precipitaciones.

Estas medidas buscan minimizar los riesgos asociados con las lluvias y garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una alerta amarilla este jueves. / Pixabay

Impacto potencial y medidas preventivas adicionales

Autoridades locales han señalado que las lluvias podrían provocar retrasos en el transporte público y accidentes vehiculares, por lo que se exhorta a los conductores a reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad. También se prevé que los sistemas de drenaje reciban mayor presión, por lo que se pide a la ciudadanía reportar cualquier encharcamiento o colapso en tiempo real.

Por otra parte, Protección Civil enfatiza la importancia de revisar techos, ventanas y estructuras expuestas a la lluvia, así como de evitar áreas cercanas a ríos y barrancas que podrían verse afectadas por la corriente de agua. Estas recomendaciones buscan prevenir daños materiales y proteger la integridad de las personas durante las precipitaciones intensas.

También se prevé que los sistemas de drenaje reciban mayor presión. / Pixabay