Alerta amarilla en CDMX por fuertes lluvias y posible granizo este jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una alerta amarilla este jueves 2 de octubre debido a lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se prevé que las precipitaciones oscilen entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h y actividad eléctrica en algunas zonas.
¿Qué implica la alerta amarilla para la población?
La alerta amarilla indica que las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo moderado para la población. Se recomienda a los habitantes de las alcaldías afectadas extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, debido a posibles encharcamientos y caída de granizo que pueden afectar la movilidad.
Recomendaciones de Protección Civil
- Evitar zonas inundables: No transitar por calles con encharcamientos o corrientes de agua.
- Mantener coladeras libres: Barrer coladeras cercanas para evitar obstrucciones y encharcamientos.
- Uso de paraguas o impermeables: Portar equipo adecuado para protegerse de la lluvia y granizo.
- Atención a niños y adultos mayores: Acompañarlos y brindar apoyo durante las precipitaciones.
Estas medidas buscan minimizar los riesgos asociados con las lluvias y garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas afectadas.
Impacto potencial y medidas preventivas adicionales
Autoridades locales han señalado que las lluvias podrían provocar retrasos en el transporte público y accidentes vehiculares, por lo que se exhorta a los conductores a reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad. También se prevé que los sistemas de drenaje reciban mayor presión, por lo que se pide a la ciudadanía reportar cualquier encharcamiento o colapso en tiempo real.
Por otra parte, Protección Civil enfatiza la importancia de revisar techos, ventanas y estructuras expuestas a la lluvia, así como de evitar áreas cercanas a ríos y barrancas que podrían verse afectadas por la corriente de agua. Estas recomendaciones buscan prevenir daños materiales y proteger la integridad de las personas durante las precipitaciones intensas.