Lucha contra el cáncer de mama: Habrá mastografías GRATIS en CDMX y Edomex

En el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron la implementación de una campaña de mastografías gratuitas durante octubre, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios de detección temprana y fomentar la cultura de la prevención.

En la CDMX, las unidades móviles recorrerán diferentes alcaldías. / @Alcaldia_Coy

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta estrategia está dirigida principalmente a mujeres de entre 40 y 69 años, aunque también se ofrece orientación a aquellas que presenten antecedentes familiares de la enfermedad.

¿Dónde realizarse una mastografía gratuita en octubre?

En la CDMX, las unidades móviles recorrerán diferentes alcaldías, instalándose en explanadas, centros de salud y espacios públicos de alta concurrencia. Mientras tanto, en el Estado de México se habilitaron módulos en hospitales generales y clínicas especializadas.

La programación de sedes y fechas puede consultarse en las páginas oficiales de las dependencias de salud, donde se actualiza el calendario semanalmente. Para acceder al servicio, únicamente se requiere una identificación oficial y un comprobante de domicilio.

¿Por qué es importante realizarse la mastografía?

Especialistas enfatizan que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México, por lo que la detección temprana se convierte en la herramienta más eficaz para salvar vidas.

Además, las campañas de sensibilización buscan reducir la brecha de acceso entre mujeres que enfrentan dificultades para costear este tipo de pruebas en servicios privados, cuyo precio promedio puede superar los mil pesos.

Con estas acciones, los gobiernos de la CDMX y Edomex reiteran su compromiso con la salud pública, promoviendo la prevención y la atención temprana.

¿Cómo detectar el cáncer de mama?

El cáncer de mama puede detectarse de manera temprana a través de la autoexploración, la exploración clínica y, principalmente, con estudios de mastografía. Los especialistas recomiendan que las mujeres realicen la autoexploración mamaria una vez al mes, preferentemente después del periodo menstrual, para identificar cambios como bultos, secreciones, retracción del pezón o alteraciones en la piel.

No obstante, la autoexploración no sustituye a la mastografía, ya que esta última permite descubrir lesiones en etapas iniciales que aún no son palpables. Por ello, la combinación de ambas prácticas resulta clave para la prevención y el diagnóstico oportuno.

Los especialistas recomiendan que las mujeres realicen la autoexploración mamaria una vez al mes. / Pixabay