VIDEO: Señora rocía con agua bendita a joven por estar “poseída” por sus tatuajes

Una joven tiktoker identificada como Gala se volvió tendencia en redes luego de exhibir en video a una mujer de la tercera edad que la roció con una supuesta “agua bendita” y la acusó de haber “vendido su alma al diablo” por llevar tatuajes. El incidente ocurrió la mañana del pasado 28 de septiembre cuando la chica esperaba en la calle a su novio para irse a desayunar por su cumpleaños.

La abuelita salió de la nada para criticar a la chica por usar tatuajes / TT: @la.aala4._44

“Muy seguramente, señora”: así respondió la joven

En el clip viral, se puede ver a Gala reaccionando con sarcasmo mientras la mujer insiste en que sus tatuajes representan un pacto con fuerzas demoníacas. “Muy seguramente, señora”, respondió la influencer mientras la señora la rociaba con un líquido y lanzaba comentarios como “entonces ya le vendiste tu alma al diablo”.

La joven cumpleañera visiblemente incómoda pero manteniendo la calma, incluso lanzó un beso simbólico al aire y le advirtió que llamaría a la policía si seguía acosándola. La joven compartió el video en TikTok, donde rápidamente generó miles de reacciones y comentarios.

Gala estaba grabando un video cuando fue abordada por la señora religiosa / TT: @la.aala4._44

“Fue por mis tatuajes”

Después del incidente, Gala explicó que todo ocurrió mientras esperaba afuera del salón donde había ido a peinarse. Comentó que la mujer parecía vivir cerca del lugar y que se acercó mientras ella grababa un “outfit check” para su amiga.

“Es muy raro, y sí me dijo eso por mis tatuajes. Ya me estaba dando mucha flojera de esta conversación, por eso suena chistoso y no se entiende bien lo que le estaba respondiendo”, explicó en su cuenta de TikTok.

La joven también mencionó que una mujer, supuestamente hija de la señora, le pidió que borrara el video, pero ella decidió mantenerlo publicado. “No voy a borrar esto”, aseguró.

La señora creía que la chica estaba poseída por sus tatuajes / TT: @la.aala4._44

Reacciones divididas en redes

El caso desató debate en plataformas digitales: mientras algunos defendieron la libertad de expresión y el cuerpo tatuado, otros hablaron sobre el respeto hacia los adultos mayores. La mayoría de los comentarios respaldaron a Gala por mantener una actitud calmada y no responder con violencia ante la agresión.

“No se trata de atacar a la señora, pero tampoco de permitir que nos agredan por cómo nos vemos”, dijo una usuaria en redes.