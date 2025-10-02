2 de octubre no se olvida: películas y documentales para entender el movimiento del 68

Cada 2 de octubre, México recuerda la Matanza de Tlatelolco de 1968, un episodio que marcó la historia del país. El cine y los documentales se han convertido en herramientas esenciales para acercarnos a este momento, mostrando desde la perspectiva de los estudiantes hasta los testimonios que revelan la represión y el miedo de la época.

La Matanza de Tlatelolco, ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, dejó una herida que aún duele/UNAM

¿Qué películas ver para entender el 68?

Entre las producciones más destacadas se encuentran:

Rojo Amanecer (1989): narrada desde el interior de una familia atrapada en los sucesos del 2 de octubre, es la película más emblemática sobre el tema.

Rojo Amanecer (1989)/IMDb

Tlatelolco, Verano del 68 (2013): muestra el movimiento estudiantil a través de una historia de amor que refleja la tensión social de la época.

El Grito (1968): documental filmado por estudiantes del CUEC, con imágenes reales del movimiento.

El Grito (1968)/LAOMS

A estas se suman otras obras que amplían la mirada:

Olimpia (2018): animación que reconstruye la vida estudiantil y la represión del 68.

Un extraño enemigo (2018): serie de ficción inspirada en los juegos de poder político del periodo.

Borrar de la memoria (2011): aborda la persecución a jóvenes tras la represión.

Los parecidos (2015): una metáfora oscura ambientada en la madrugada del 2 de octubre.

Los parecidos (2015)/IMDb

Un recuerdo que no debe borrarse

Estas producciones no solo son relatos cinematográficos: son testigos de la memoria histórica de México. En tiempos donde la desinformación y el olvido acechan, volver a mirar estas películas es un acto de resistencia y de homenaje a las víctimas del 68.

El cine se convierte, así, en un recordatorio de que el 2 de octubre no se olvida.