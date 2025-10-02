¡Arranca la LXXXIII Carrera del Venado en Cuajimalpa! Repartirán casi 200 mil pesos en premios

El alcalde Carlos Orvañanos invita a las familias a participar el próximo 19 de octubre

Hay diferentes categorías para que los niños, adolescentes y adultos pueden inscribirse.
Hay diferentes categorías para que los niños, adolescentes y adultos pueden inscribirse. | Especial
Jorge Reyes Padrón
2 de Octubre de 2025

Cuajimalpa se pone los tenis y la meta en alto: ya se alista la edición número 83 de la tradicional Carrera del Venado, que se realizará el próximo 19 de octubre y donde los ganadores podrán llevarse hasta 20 mil pesos en efectivo. El evento contará con categorías infantiles, juveniles, libres, máster y veteranos, tanto en rama femenil como varonil.

Con una bolsa de premios que ronda los 200 mil pesos, la alcaldía busca fomentar el deporte como un pilar del tejido social. “Este es un esfuerzo por avanzar en la construcción de una agenda de sana convivencia y fomentar el deporte como un estilo de vida”, afirmó Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa.

La alcaldía Cuajimalpa invita a otra edición más de la Carrera del Venado / Especial
La alcaldía Cuajimalpa invita a otra edición más de la Carrera del Venado / Especial

¿Dónde será la carrera?

La salida será en la Glorieta de Paseo de Ahuehuetes y la meta estará ubicada en el acceso al Pueblo de San Pedro Chimalpa. Los recorridos varían desde 3.5K hasta 15K, dependiendo de la categoría.

Categorías y distancias:

  • 3.5K: Infantil (14-15 años)
  • 5K: Juvenil (16-17 años)
  • 7K, 10K y 15K: Libre (18+), Máster (40-49) y Veteranos (50+)

Las categorías son diversas para que se apunte toda la familia / Especial

Las categorías son diversas para que se apunte toda la familia / Especial

El primer lugar dentro de las categorías podría llevarse hasta 20 mil pesos”, dijo Orvañanos, quien también invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a sumarse.

👉 Registro y detalles en: https://id-atleta.com/gran-carrera-del-venado-2025

El evento también busca combatir las adicciones y la delincuencia ya que el deporte sobresale / Especial

El evento también busca combatir las adicciones y la delincuencia ya que el deporte sobresale / Especial

¡Deporte vs delincuencia!

El alcalde Carlos Orvañanos remarcó que este tipo de eventos ayudan a reconstruir el tejido social: “Porque, solo así es como podremos arrebatarle tentáculos a la delincuencia que busca apropiarse de nuestros niños y jóvenes, que busca contaminar nuestras comunidades y con deporte, podemos dar un paso a la consolidación de un tejido social firme”.

Agregó que se necesita replicar este tipo de actividades en toda la ciudad: “En Cuajimalpa avanzamos en estas actividades e incentivamos a participar. Queremos una sociedad sana y activa”.

Hay una bolsa de 200 mil pesos para todos los ganadores / Especial
Hay una bolsa de 200 mil pesos para todos los ganadores / Especial

TE PUEDE INTERESAR

Investigado Blessd por presunto secuestro y agresión a su mánager

Contra | 02/10/2025

Investigado Blessd por presunto secuestro y agresión a su mánager
Cofepris alerta sobre venta de condones falsos en México

Contra | 02/10/2025

Cofepris alerta sobre venta de condones falsos en México
El vocalista debe tener más días de reposo, por eso cambiaron las fechas de su gira por AL.

Contra | 02/10/2025

Avenged Sevenfold cambia de fecha y se muda a un recinto más grande en CDMX
Te recomendamos
¡Ley Seca en la CDMX! Cuándo, dónde y por qué
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 