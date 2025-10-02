¡Arranca la LXXXIII Carrera del Venado en Cuajimalpa! Repartirán casi 200 mil pesos en premios

Cuajimalpa se pone los tenis y la meta en alto: ya se alista la edición número 83 de la tradicional Carrera del Venado, que se realizará el próximo 19 de octubre y donde los ganadores podrán llevarse hasta 20 mil pesos en efectivo. El evento contará con categorías infantiles, juveniles, libres, máster y veteranos, tanto en rama femenil como varonil.

Con una bolsa de premios que ronda los 200 mil pesos, la alcaldía busca fomentar el deporte como un pilar del tejido social. “Este es un esfuerzo por avanzar en la construcción de una agenda de sana convivencia y fomentar el deporte como un estilo de vida”, afirmó Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa.

La alcaldía Cuajimalpa invita a otra edición más de la Carrera del Venado / Especial

¿Dónde será la carrera?

La salida será en la Glorieta de Paseo de Ahuehuetes y la meta estará ubicada en el acceso al Pueblo de San Pedro Chimalpa. Los recorridos varían desde 3.5K hasta 15K, dependiendo de la categoría.

Categorías y distancias:

3.5K : Infantil (14-15 años)

5K : Juvenil (16-17 años)

7K, 10K y 15K: Libre (18+), Máster (40-49) y Veteranos (50+)

Las categorías son diversas para que se apunte toda la familia / Especial

“El primer lugar dentro de las categorías podría llevarse hasta 20 mil pesos”, dijo Orvañanos, quien también invitó a niñas, niños, jóvenes y adultos a sumarse.

👉 Registro y detalles en: https://id-atleta.com/gran-carrera-del-venado-2025

El evento también busca combatir las adicciones y la delincuencia ya que el deporte sobresale / Especial

¡Deporte vs delincuencia!

El alcalde Carlos Orvañanos remarcó que este tipo de eventos ayudan a reconstruir el tejido social: “Porque, solo así es como podremos arrebatarle tentáculos a la delincuencia que busca apropiarse de nuestros niños y jóvenes, que busca contaminar nuestras comunidades y con deporte, podemos dar un paso a la consolidación de un tejido social firme”.

Agregó que se necesita replicar este tipo de actividades en toda la ciudad: “En Cuajimalpa avanzamos en estas actividades e incentivamos a participar. Queremos una sociedad sana y activa”.

Hay una bolsa de 200 mil pesos para todos los ganadores / Especial