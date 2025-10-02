Avenged Sevenfold cambia de fecha y se muda a un recinto más grande en CDMX

Los fans mexicanos de Avenged Sevenfold tendrán que esperar un poco más, pero valdrá la pena. La banda de metal originaria de California reagendó su concierto en la CDMX para el próximo 17 de enero de 2026, y ahora será en un recinto más grande: el Estadio GNP Seguros.

La noticia llega luego de que el vocalista M. Shadows presentara problemas de salud relacionados con sus cuerdas vocales, lo que lo obliga a mantener reposo absoluto. Así lo comunicó la banda a través de sus redes sociales, donde también anunció que toda la gira latina será reprogramada para enero y febrero de 2026.

“El cantante debe seguir indicaciones médicas estrictas para proteger y recuperar sus cuerdas vocales, lo que requiere reposo absoluto y alejarse temporalmente de los escenarios”, informaron.

La nueva fecha será para el 17 de enero en el Estadio GNP / Redes Sociales

Lo bueno: nueva fecha, nuevo recinto… y nueva banda invitada

La presentación que originalmente iba a ser el 11 de octubre de 2025 en el Estadio Harp Helú, ahora se celebrará en el Estadio GNP Seguros, y como si eso no bastara, Scars on Broadway, el proyecto alterno de Daron Malakian (guitarrista de System of a Down), será la banda invitada. También de teloneros continúan A Day To Remember y Mr. Bungle.

Los boletos ya adquiridos seguirán siendo válidos, y quienes aún no compran, podrán hacerlo a través de Ticketmaster. La preventa Banamex será el 8 de octubre y la venta general el 9 de octubre.

La banda metalera está reagendando todas su gira / Redes Sociales

Las nuevas fechas en América Latina

Estas son las nuevas fechas del “Life is but a dream… Latin America Tour 2026”:

14 de enero – Coliseo de Puerto Rico, San Juan

17 de enero – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

20 de enero – Movistar Arena, Bogotá

24 de enero – Estadio Bicentenario, Santiago

28 de enero – Estádio Paulo Leminski, Curitiba

31 de enero – Allianz Parque, São Paulo

3 de febrero – Movistar Arena, Buenos Aires

Con esta gira, Avenged Sevenfold regresa a Latinoamérica tras varios años de ausencia, y lo hace con más fuerza, más producción e invitados de lujo. La comunidad metalera ya calienta motores… aunque tenga que esperar unos meses más.

El vocalista M. Shadows presenta problemas de salud relacionados con sus cuerdas vocales / Redes Sociales