Confirman que hay seis mexicanos en la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel

La tensión entre Israel y activistas internacionales alcanzó a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que seis mexicanos, fueron interceptados por fuerzas israelíes cuando navegaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, iniciativa internacional de ayuda humanitaria con destino a Gaza.

Los primeros connacionales identificados fueron Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio, quienes fueron trasladados por las autoridades al puerto de Ashdod. Personal consular mexicano ya se encuentra al tanto del caso y, de acuerdo con la SRE, les brindará protección y asistencia desde el momento en que desembarquen.

Los barcos de ayuda a Gaza fueron interceptados por el ejército de Israel / Redes Sociales

“El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha mantenido comunicación con los connacionales durante el trayecto de la flotilla”, aseguró la dependencia.

En un comunicado, la Cancillería mexicana reiteró su llamado a respetar la integridad física y seguridad de los mexicanos, y garantizó que hará todo lo necesario para que tengan acceso expedito a entrevistas consulares y una pronta repatriación. La SRE también hizo énfasis en que el caso debe resolverse conforme al derecho internacional humanitario.

Sheinbaum eleva la presión

La presidenta Claudia Sheinbaum subió el tono y reveló que en total son seis los mexicanos detenidos por Israel en esta operación. Confirmó que se encuentran en Ashdod y reveló que su gobierno ha enviado cuatro notas diplomáticas en su defensa.

“Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Tienen que ser repatriados de inmediato”, sentenció.

Además de exigir el regreso inmediato de los mexicanos, la mandataria denunció el bloqueo sistemático de ayuda humanitaria a Gaza y acusó directamente al gobierno israelí: “Demandamos que llegue la ayuda humanitaria y se detenga este acoso en Gaza”.

Arlin Medrano es la mexicana que ha estado narrando la travesía humanitaria / Redes Sociales

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?

Se trata de una coalición de 51 barcos con más de 500 voluntarios de 40 nacionalidades, que partió desde España con el objetivo de llevar insumos y apoyo al pueblo palestino. Entre los activistas hay varios mexicanos que viajaban en señal de solidaridad con Gaza.

Aunque el consulado mexicano sigue intentando ingresar al centro de detención donde podrían llevar a los connacionales, las autoridades de Israel no han confirmado oficialmente los siguientes pasos. La presión diplomática aumenta y México sigue exigiendo que sus ciudadanos sean liberados y regresen a casa.

La presidenta asegura que los mexicano no han cometido ningún delito / Redes Sociales