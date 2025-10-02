Feid anuncia Coffee Party a CDMX: Fecha, lugar y requisitos para asistir

El furor por Feid en México continúa creciendo y ahora el artista colombiano prepara un evento sin precedentes: el Caferxxo más grande en la historia de la Ciudad de México, un formato que combina cercanía con sus fans, ambiente relajado y música en vivo. La cita será el viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros “La México”, con entrada gratuita para quienes lograron asegurar su registro.

La cita será el viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros “La México”. / IG: Feid

El proceso de inscripción arrancó el 1 de octubre a las 8:00 a.m., a través de un enlace oficial compartido en las redes sociales del cantante. El cupo es limitado y los boletos se agotaron rápidamente, lo que refleja la magnitud de la expectativa generada entre los seguidores.

¿Qué es el Caferxxo y por qué genera tanta expectativa?

El Caferxxo es un concepto creado por Feid que busca ofrecer experiencias únicas a sus fans, alejadas de los grandes escenarios y festivales. Estos encuentros, bautizados como “Coffee Party”, están pensados para ser íntimos, temáticos y con un ambiente relajado donde la música, el café y la interacción directa con el público se convierten en protagonistas.

El Caferxxo es un concepto creado por Feid que busca ofrecer experiencias únicas a sus fans. / IG: Feid

En ciudades como Medellín, Miami y Barcelona, el formato ya había demostrado ser un éxito, pero ahora el cantante promete que la edición en México será la más grande realizada hasta el momento.

Detalles que debes saber antes del evento

Fecha y lugar : viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros “La México” .

: viernes 3 de octubre en la . Acceso gratuito : únicamente válido con registro confirmado.

: únicamente válido con registro confirmado. Registro previo : comenzó el 1 de octubre a las 8:00 a.m. y los boletos se agotaron en cuestión de horas.

: comenzó el 1 de octubre a las 8:00 a.m. y los boletos se agotaron en cuestión de horas. Entrega de boletos : los seleccionados deberán recogerlos el 2 de octubre en los puntos indicados al completar el registro.

: los seleccionados deberán recogerlos el 2 de octubre en los puntos indicados al completar el registro. Confirmación oficial: se recomienda revisar constantemente las redes sociales de Feid y de su equipo para evitar fraudes o información falsa.

El “Ferxxo” consolida así su impacto en México, donde ha logrado construir una base de fans fiel que sigue cada paso de su carrera. Con este evento gratuito, Feid no solo refuerza su vínculo con el público, sino que también posiciona su marca artística a nivel global con un concepto innovador que está marcando tendencia.

La cita viernes 3 de octubre en la Plaza de Toros “La México”. / IG

¿Quién es Feid, el artista detrás del “Ferxxo”?

Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos, es un cantante, compositor y productor colombiano nacido en Medellín en 1992. Reconocido como uno de los artistas más influyentes del reguetón y la música urbana actual, ha colaborado con figuras como J Balvin, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra.

Su estilo combina letras frescas, ritmos innovadores y una estética propia que lo ha convertido en un referente de la nueva generación del género. Con éxitos como Normal, Fumeteo, Hey Mor y La Inocente, Feid ha escalado posiciones en las listas internacionales, consolidando su apodo artístico “Ferxxo”.

Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos, es un cantante, compositor y productor colombiano nacido en Medellín en 1992. / IG: Feid